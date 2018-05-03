Діти зі Львова та Кракова провели реконструкцію першого футбольного матчу в історії України

Реконструкція історичного футбольного матчу пройшла у Львові

Діти – учасники міжнародного футбольного турніру зі Львова та Кракова 2 травня провели реконструкцію першого на теренах сучасної України футбольного матчу. Матч, що відбувся на території Стрийського парку у Львові майже 124 роки тому між футболістами Львова та Каракова тривав лише 6 хвилин та завершився після першого голу у ворота гостей. На



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Реконструкція історичного футбольного матчу у Львові

Реконструкція історичного футбольного матчу пройшла у Львові

Діти – учасники міжнародного футбольного турніру зі Львова та Кракова 2 травня провели реконструкцію першого на теренах сучасної України футбольного матчу. Матч, що відбувся на території Стрийського парку у Львові майже 124 роки тому між футболістами Львова та Каракова тривав лише 6 хвилин та завершився після першого голу у ворота гостей. На місці проведення матчу встановлено пам’ятник.

Для гри ледве вдалося віднайти шкіряний ретро-м’яч зі шнурівками. Організатори реконструкції історичного матчу XIX ст. не зовсім дотрималися історичної правди, оскільки сьогодні матч тривав два тайми по шість хвилин і закінчився бойовою нічиєю. Львів'яни грали у сірих трусах, краків'яни - у темно-синіх. Всі залишилися задоволеними…

Реконструкція матчу пройшла напередодні дитячого турніру, який пройде на полі стадіону ім. Богдана Маркевича у Винниках. Змагатимуться шість команд: по три українських та польських. Місто Лева презентуватимуть юні футболісти з клубів «Рух», «Погонь» та «Галичина», Краків – «Вісла», «Гарбарня» та «Академія». Для присутніх про історичний матч розповів відомий львівський спортивний діяч Іван Яремко. Перший офіційно зареєстрований футбольний матч на території сучасної України між збірними командами Львова і Кракова відбувся 14 липня 1894 року у Стрийському парку на спеціально збудованому стадіоні британського стилю з футбольним полем і трибунами на 10 тис. місць. На той час з правилами англійської гри були знайомі одиниці, навіть футболісти, що вийшли на поле мали лише поверхневе розуміння тактики футболу, про розміщення гравців на полі – тим паче. Гра була сумбурною: головне завдання ногами закатуляти м’яча у чужі ворота («воротами» без перекладини служили дві жердини-прапорці). За умовами гри, матч тривав до першого гола і львів’яни перемогли. М'яч у ворота суперників на 6-й хвилині гри забив 16-річний учень Львівської учительської гімназії Володимир Хомицький.

Джерело: блог Євгена Кравса