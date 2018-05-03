Діти зі Львова та Кракова провели реконструкцію першого футбольного матчу в історії України
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Реконструкція історичного футбольного матчу пройшла у Львові
Діти – учасники міжнародного футбольного турніру зі Львова та Кракова 2 травня провели реконструкцію першого на теренах сучасної України футбольного матчу. Матч, що відбувся на території Стрийського парку у Львові майже 124 роки тому між футболістами Львова та Каракова тривав лише 6 хвилин та завершився після першого голу у ворота гостей. На місці проведення матчу встановлено пам’ятник.
Для гри ледве вдалося віднайти шкіряний ретро-м’яч зі шнурівками. Організатори реконструкції історичного матчу XIX ст. не зовсім дотрималися історичної правди, оскільки сьогодні матч тривав два тайми по шість хвилин і закінчився бойовою нічиєю. Львів'яни грали у сірих трусах, краків'яни - у темно-синіх. Всі залишилися задоволеними…
Реконструкція матчу пройшла напередодні дитячого турніру, який пройде на полі стадіону ім. Богдана Маркевича у Винниках. Змагатимуться шість команд: по три українських та польських. Місто Лева презентуватимуть юні футболісти з клубів «Рух», «Погонь» та «Галичина», Краків – «Вісла», «Гарбарня» та «Академія».
Для присутніх про історичний матч розповів відомий львівський спортивний діяч Іван Яремко.
Джерело: блог Євгена Кравса