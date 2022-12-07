Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)

Марокканці весело провели час після перемоги над Іспанією

Фанати збірної Марокко дали волю емоціям після тріумфального матчу в Катарі

Збірна Марокко обіграла Іспанію (0:0, 3:0 – по пенальті) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Марокканці вирішили яскраво відсвяткувати історичний успіх своєї збірної на мундіалі. Про це повідомляє «Главком».

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Цікаво, що в Іспанії проживає понад 4,5 млн марокканців, які одразу виплеснули свої емоції на мирні міста.

У Більбао, наприклад, сотні марокканців пронеслися центром міста, побили безліч вітрин і паралізували рух на деяких ділянках. У Гранаді дійшло до зіткнень із поліцією – у місті палили піротехніку. А в'їзди до Мелільї – іспанської автономії, оточеної марокканськими землями – місцева влада взагалі закрила з метою безпеки.

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У Мадриді мароканські фанати поводились більш стримано, але на площах столиці були помітні піротехніка, пісні, танці та прапори країни-тріумфатора.