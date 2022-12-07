Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)
Фанати збірної Марокко дали волю емоціям після тріумфального матчу в Катарі
Збірна Марокко обіграла Іспанію (0:0, 3:0 – по пенальті) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Марокканці вирішили яскраво відсвяткувати історичний успіх своєї збірної на мундіалі. Про це повідомляє «Главком».
Цікаво, що в Іспанії проживає понад 4,5 млн марокканців, які одразу виплеснули свої емоції на мирні міста.
У Більбао, наприклад, сотні марокканців пронеслися центром міста, побили безліч вітрин і паралізували рух на деяких ділянках. У Гранаді дійшло до зіткнень із поліцією – у місті палили піротехніку. А в'їзди до Мелільї – іспанської автономії, оточеної марокканськими землями – місцева влада взагалі закрила з метою безпеки.
Les Forces de l’ordre tirs des grenades lacrymogènes pour disperser les fans venus célébrer la victoire du Maroc sur les Champs Élysée.— Julien mattia (@julien_mattia) December 7, 2022
Julien mattia @aa_french #champselysee #Marocco #MARESP #paris #france #gaz pic.twitter.com/wafi0ee0nI
У Мадриді мароканські фанати поводились більш стримано, але на площах столиці були помітні піротехніка, пісні, танці та прапори країни-тріумфатора.
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