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Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)
Марокканці весело провели час після перемоги над Іспанією
фото: скріншот з відео

Фанати збірної Марокко дали волю емоціям після тріумфального матчу в Катарі

Збірна Марокко обіграла Іспанію (0:0, 3:0 – по пенальті) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Марокканці вирішили яскраво відсвяткувати історичний успіх своєї збірної на мундіалі. Про це повідомляє «Главком».

Цікаво, що в Іспанії проживає понад 4,5 млн марокканців, які одразу виплеснули свої емоції на мирні міста.

У Більбао, наприклад, сотні марокканців пронеслися центром міста, побили безліч вітрин і паралізували рух на деяких ділянках. У Гранаді дійшло до зіткнень із поліцією – у місті палили піротехніку. А в'їзди до Мелільї – іспанської автономії, оточеної марокканськими землями – місцева влада взагалі закрила з метою безпеки.

Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото) фото 1

У Мадриді мароканські фанати поводились більш стримано, але на площах столиці були помітні піротехніка, пісні, танці та прапори країни-тріумфатора.

Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото) фото 2
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Теги: Іспанія Марокко фанати навколофутбол ЧС-2022

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