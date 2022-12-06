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Танці воротаря перед Неймаром: дуже дивне пенальті Чемпіонату світу в Катарі (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Танці воротаря перед Неймаром: дуже дивне пенальті Чемпіонату світу в Катарі (відео)
Корейський воротар виконав енергійний танець
фото із соцмереж

Бразилець Неймар відзначив повернення на поле голом

Збірна Бразилії обіграла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу Південну Корею (4:1). Команда Тіте потужно провела перший тайм і забила чотири м'ячі вже на 36-й хвилині. Про це повідомляє «Главком».

Кумедний епізод стався на 13-й хвилині. Бразильці на той момент вигравали з рахунком 1:0 і отримали право на пенальті. До м'яча підійшов Неймар, який пропустив два попередні матчі через травму. Корейський воротар Кім Сон Кю перед ударом став у кут воріт, а потім виконав кілька енергійних стрибків на лінії. Все це виглядало дуже смішно, враховуючи, як довго Неймар готувався до удару.

Південноамериканці у чвертьфіналі зустрінуться зі збірною Хорватії.

Нагадаємо, футболісти збірної Бразилії підтримали легендарного співвітчизника Пеле після перемоги у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022 з національною командою Південної Кореї (4:1).

Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: Бразилія Неймар НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022

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