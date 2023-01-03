Сергій Ребров та збірна України: наставник поділився планами (фото)

Ребров теж не поспішає робити кардинальні зміни у своїй тренерській кар'єрі

Вже 22 січня «Аль-Айн» проведе перший офіційний поєдинок у 2023 році, його суперником буде «Аль-Батаех»

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров привідкрив завісу свого майбутнього у клубі ОАЕ. Український наставник допрацює сезон-2022/2023 в Аль-Айні. Хоча його активно сватають у збірну України, яка вступила у 2023 рік без головного тренера. Відповідна заява з'явилась в Instagram українського спеціаліста.

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В Олександра Петракова закінчився контракт. Однак Ребров теж не поспішає робити кардинальні зміни у своїй тренерській кар'єрі. Збереження місця в «Аль-Айні» може не надто сподобатись фанатам команди, які вимагають відставки тренера. Уболівальники незадоволені виступами команди, які вона показує останнім часом.

«Повертаємось до роботи. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб 2023 рік став для нас успішним і привів до вдалого завершення цього сезону», – написав наставник.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Serhiy Rebrov (@rebrov_serhiy)

Цікаво, що онтракт Реброва з «Аль-Айном» розрахований до кінця червня 2023 року. Команда під його керівництвом вже провела 48 матчів та здобув два трофеї.

2022 рік підопічні українського спеціаліста закінчили на незвичній для них 7-й позиції. За 12 турів команда Реброва набрала 19 очок. До лідера чемпіонату ОАЕ відставання у 7 балів.

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Відзначимо, що Петраков провів на чолі збірної 15 матчів. Під його керівництвом «синьо-жовті» посіли друге місце в групі кваліфікації на Чемпіонату світу-2022, проте у фінальному поєдинку плей-оф поступилися Вельсу. Також збірна України фінішувала на другому місці в групі «B» Ліги націй, перебуваючи в квартеті з Шотландією, Ірландією та Вірменією.

Нагадаємо, Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду. Вчора, 14 листопада, фахівець приїхав до Києва, де мав розмову з представниками УАФ.