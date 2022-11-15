Очолить збірну України? Стало відомо, для чого Сергій Ребров приїжджав до Києва

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров підігрів чутки щодо свого призначення у збірну України

Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду. Вчора, 14 листопада, фахівець приїхав до Києва, де мав розмову з представниками УАФ. Про це повідомляє Брутальний футбол.

Контракт Олександра Петракова завершується в грудні. Поки ні тренер, ні УАФ не повідомляли бодай про намір продовжити співпрацю. Водночас у ЗМІ регулярно з'являється інформація про пошуки нового наставника для національної команди.

Інформацію про повернення фахівця в Україну також підтвердив Ігор Циганик: «Сергій Ребров приїхав до Києва. Я знаю, що він сьогодні був у госпіталі, а завтра їде в Бородянку проводити якийсь майстер-клас. У нього є плани, більше сказати не можу. Не знаю, з ким він зустрічався і з ким не зустрічався, але Сергій Станіславович справді перебуває у Києві».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.