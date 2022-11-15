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Очолить збірну України? Стало відомо, для чого Сергій Ребров приїжджав до Києва

Юрій Лящук
glavcom.ua
Очолить збірну України? Стало відомо, для чого Сергій Ребров приїжджав до Києва
Ребров розглядає варіант працевлаштування у національній збірній
фото з відкритих джерел

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров підігрів чутки щодо свого призначення у збірну України

Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду. Вчора, 14 листопада, фахівець приїхав до Києва, де мав розмову з представниками УАФ. Про це повідомляє Брутальний футбол.

Контракт Олександра Петракова завершується в грудні. Поки ні тренер, ні УАФ не повідомляли бодай про намір продовжити співпрацю. Водночас у ЗМІ регулярно з'являється інформація про пошуки нового наставника для національної команди.

Інформацію про повернення фахівця в Україну також підтвердив Ігор Циганик: «Сергій Ребров приїхав до Києва. Я знаю, що він сьогодні був у госпіталі, а завтра їде в Бородянку проводити якийсь майстер-клас. У нього є плани, більше сказати не можу. Не знаю, з ким він зустрічався і з ким не зустрічався, але Сергій Станіславович справді перебуває у Києві».

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

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Теги: Сергій Ребров Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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