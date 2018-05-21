Свято швидкості та майстерності. Яскраві фото з відкриття мотокросового сезону

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Мотогонщики з різних куточків України відкрили мотокросовий сезон на прославленій львівській трасі «Майорівка»

«Завдяки проведенню цих змагань з’явилася можливість за останні роки відновити трасу, а також в майбутньому прийняти Чемпіонат Європи з мотокросу у Львові. На змаганнях присутні спортсмени Литви та Польщі. Ми реально повернули мотокрос до Львова. Такий масштабний захід у Львові був в середині 80-х років», – заявив начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін.

Організаторами змагань є громадська організація «Мотоклуб «Зазір'я» за підтримки управління молоді та спорту Львівської міської ради. На організацію Відкритого кубку Львова з мотокросу із міського бюджету Львова виділили 100 тис. грн.

P.S. На жаль, під час змагань травму отримав один з відеооператорів: захопившись роботою він, мабуть,через брак досвіду вибрав дуже небезпечне місце для зйомок та потрапив під колеса мотоцикла...

Джерело: блог Євгена Кравса