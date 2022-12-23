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Тенісистка Світоліна повернулась до тренувань після народження доньки (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Тенісистка Світоліна повернулась до тренувань після народження доньки (фото)
Світоліна готується до старту нового сезону
фото з відкритих джерел

Еліна Світоліна призупинила професійну кар'єру через народження дитини

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна (світовий рейтинг №240) повідомила про повернення до тренувань. Відповідна заява з'явилась на сторінці в Instagram тенісистки.

«Родина Монфіс повернулася до справ», – написала Світоліна.

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Допис, поширений Elina Monfils (@elisvitolina)

Нагадаємо, що у жовтні Еліна та її чоловік Гаель Монфіс вперше стали батьками.

Раніше Еліна Світоліна розкритикувала Асоціацію тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіночу тенісну асоціацію (WTA) через їх позицію щодо російських і білоруських спортсменів.

Також було оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023.

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Теги: теніс Еліна Світоліна дочка

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