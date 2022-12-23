Тенісистка Світоліна повернулась до тренувань після народження доньки (фото)
Еліна Світоліна призупинила професійну кар'єру через народження дитини
Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна (світовий рейтинг №240) повідомила про повернення до тренувань. Відповідна заява з'явилась на сторінці в Instagram тенісистки.
«Родина Монфіс повернулася до справ», – написала Світоліна.
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Нагадаємо, що у жовтні Еліна та її чоловік Гаель Монфіс вперше стали батьками.
Раніше Еліна Світоліна розкритикувала Асоціацію тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіночу тенісну асоціацію (WTA) через їх позицію щодо російських і білоруських спортсменів.
Також було оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023.
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