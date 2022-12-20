Оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023

Турнір пройде у Мельбурні з 16 до 29 січня

У чоловічому відборі єдиним представником України буде Олексій Крутих

Стала відома заявка збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023. У чоловічому відборі єдиним представником України буде Олексій Крутих (№185 рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів). Про це повідомляє Dartsrankings.

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Для 22-річного тенісиста це може бути дебютний виступ на турнірі «Великого Шолома».

У жіночій кваліфікації у заявку потрапило 5 українок: Катерина Байндль (№99 рейтинг Жіночої тенісної асоціації), Даяна Ястремська (№101), Леся Цуренко (№138), Дар’я Снігур (№149) та Катаріна Завацька (№145), яка використала свій захищений рейтинг.

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В основну сітку заявлені Марта Костюк (№70) та Ангеліна Калініна (№39).

Australian Open-2023 пройде у Мельбурні з 16 до 29 січня.

Раніше повідомлялось, що українська тенісистка Дар’я Снігур встановила особистий рекорд у світовому тенісному рейтингу.