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Оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено заявку збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023
Турнір пройде у Мельбурні з 16 до 29 січня
фото з відкритих джерел

У чоловічому відборі єдиним представником України буде Олексій Крутих

Стала відома заявка збірної України на кваліфікацію Australian Open-2023. У чоловічому відборі єдиним представником України буде Олексій Крутих (№185 рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів). Про це повідомляє Dartsrankings.

Для 22-річного тенісиста це може бути дебютний виступ на турнірі «Великого Шолома».

У жіночій кваліфікації у заявку потрапило 5 українок: Катерина Байндль (№99 рейтинг Жіночої тенісної асоціації), Даяна Ястремська (№101), Леся Цуренко (№138), Дар’я Снігур (№149) та Катаріна Завацька (№145), яка використала свій захищений рейтинг.

В основну сітку заявлені Марта Костюк (№70) та Ангеліна Калініна (№39).

Australian Open-2023 пройде у Мельбурні з 16 до 29 січня.

Раніше повідомлялось, що українська тенісистка Дар’я Снігур встановила особистий рекорд у світовому тенісному рейтингу.

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Теги: Australian Open Леся Цуренко Даяна Ястремська теніс Марта Костюк Катаріна Завацька Дарія Снігур

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