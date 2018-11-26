У 2019 році у Львові з’явиться нова льодова арена. Фотогалерея



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Відкриття комплексу планується на початку наступного року

На вулиці Інструментальній, 49 у Львові з’явиться льодова арена з мультифунціональним комплексом та офісними приміщеннями.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

Відповідне рішення було схвалене на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради.

Зокрема, були затверджені містобудівельні умови та обмеження для проектування об’єкту будівництва ТОВ «Львівбудмакс-Інвест».

Площа, на якій буде розміщена арена з комплексом, займатиме 5,5 га, цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту, гранично допустима висотність будівель не повинна перевищувати 61 м.

Зазначається, що відкрити об’єкт планують на початку 2019 року.