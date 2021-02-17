У Житомирі ультрас з фаєрами вимагали від керівництва області завершити ремонт стадіону

У Житомирі вболівальники футбольного клубу «Полісся», запаливши фаєри, пікетували будівлю облдержадміністрації з вимогою завершити реконструкцію центрального стадіону «Полісся», яка триває уже 15 років.

«Ми прийшли сюди, щоб нагадати про ситуацію з центральним стадіоном, адже нам багато обіцяли, що «Полісся» гратиме вдома. Ми підтримуємо свою команду і постійно їздимо за нею по всіх містах України, але не можемо подивитися футбол вдома. Це є нонсенсом, коли стадіон реконструюють 15 років, виділяючи на нього понад 160 млн грн. Окрім того, ми сформували список питань і вимог до керівництва області, які виклали на папері, зареєстрували і передали ще й особисто в руки Віталію Бунечку», – розповів організатор акції «Де наш стадіон?» Костянтин Суський.

До пікетувальників вийшов голова ОДА Віталій Бунечко, який запевнив, що стадіон «Полісся» добудують, а вже в березні там може відбутися перша гра.

«Хочу вам повідомити, що ДАБІ нам повернула документи для уточнення. Перед зустріччю з вами відбулася нарада, де були визначені чіткі терміни. Уточнений проєкт подадуть на експертизу 25 лютого. Впевнений, що ми зможемо її пройти до 5 березня, а тоді повторно подамо документи до ДАБІ. Маю величезну надію, що до середини березня буде введена перша черга стадіону, яка дозволить футбольному клубу «Полісся» приймати домашні матчі», – зазначив Бунечко.

За його словами, на реконструкцію стадіону вже спрямували 167 млн грн.

Після спілкування з головою ОДА футбольні фанати запалили фаєри, розгорнули транспарант «Полісся – велич міста» і скандували гасла, вимагаючи добудувати стадіон.

Раніше Бунечко озвучував на пресконференції, що першу чергу стадіону здадуть в експлуатацію у листопаді 2020 року і там зможе відбутися перша футбольна гра.