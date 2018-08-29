Ультрас «Динамо» під час матчу з «Аяксом» вивісили банер «ФФУ любить корупцію, а не футбол» (фото)
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Фото: Станіслав Груздєв. Главком
Фанати київського клубу знову звернули увагу на роботу Федерації футболу України
Ультрас «Динамо» під час матчу з «Аяксом» в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів вивісили на трибунах банер адресований Федерації футболу України.
На банері написано «FFU ♥ corruption, not football» (ФФУ любить корупцію, не футбол).
Як відомо, під час матчу група фанатів «Динамо», яка іменує себе «Родичі», вибігла на бігові доріжки перед сектором «Аякса» і намагалася атакувати вболівальників нідерландського клубу.
Раніше, у Києві на вул. Великій Васильківській сталася бійка між футбольними фанами, поліцейські затримали дев’ятьох учасників конфлікту, інформація про постраждалих уточнюється.