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    Ультрас «Динамо» під час матчу з «Аяксом» вивісили банер «ФФУ любить корупцію, а не футбол» (фото)

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    Фото: Станіслав Груздєв. Главком - Ультрас «Динамо» під час матчу з «Аяксом» вивісили банер «ФФУ любить корупцію, а не футбол» (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв. Главком

    Фанати київського клубу знову звернули увагу на роботу Федерації футболу України

    Ультрас «Динамо» під час матчу з «Аяксом» в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів вивісили на трибунах банер адресований Федерації футболу України.

    На банері написано «FFU ♥ corruption, not football» (ФФУ любить корупцію, не футбол).

    Як відомо, під час матчу група фанатів «Динамо», яка іменує себе «Родичі», вибігла на бігові доріжки перед сектором «Аякса» і намагалася атакувати вболівальників нідерландського клубу.

    Раніше, у Києві на вул. Великій Васильківській сталася бійка між футбольними фанами, поліцейські затримали дев’ятьох учасників конфлікту, інформація про постраждалих уточнюється.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФФУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ультрас
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