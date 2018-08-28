  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві напередодні матчу «Динамо» - «Аякс» сталася бійка між футбольними фанатами

    • Розсилка
    У Києві напередодні матчу «Динамо» - «Аякс» сталася бійка між футбольними фанатами

    Інформація про постраждалих уточнюється

    У Києві на вул. Великій Васильківській сталася бійка між футбольними фанами, поліцейські затримали дев’ятьох учасників конфлікту, інформація про постраждалих уточнюється.

    Як повідомляє відділ комунікації поліції м. Києва на сторінці в соцмережі Facebook, подія сталася в одному з пабів у Печерському районі.

    «Наряди правоохоронців, які патрулювали територію в центральній частині міста, помітили конфлікт на вул. Великій Васильківській. Викликавши на допомогу спецпідрозділ, поліцейські затримали дев’ятьох активних учасників, яких доставляють в Печерське управління поліції», - йдеться в повідомленні.

    Інформація про постраждалих уточнюється.

    На місці події працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин конфлікту.

    Після проведення першочергової перевірки події буде надано правову оцінку.

    Як відомо, 28-го серпня на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА між командами «Динамо» (Україна) та «Аякс» (Нідерланди).

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ