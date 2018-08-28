У Києві напередодні матчу «Динамо» - «Аякс» сталася бійка між футбольними фанатами



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Інформація про постраждалих уточнюється

У Києві на вул. Великій Васильківській сталася бійка між футбольними фанами, поліцейські затримали дев’ятьох учасників конфлікту, інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляє відділ комунікації поліції м. Києва на сторінці в соцмережі Facebook, подія сталася в одному з пабів у Печерському районі.

«Наряди правоохоронців, які патрулювали територію в центральній частині міста, помітили конфлікт на вул. Великій Васильківській. Викликавши на допомогу спецпідрозділ, поліцейські затримали дев’ятьох активних учасників, яких доставляють в Печерське управління поліції», - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин конфлікту.

Після проведення першочергової перевірки події буде надано правову оцінку.

Як відомо, 28-го серпня на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА між командами «Динамо» (Україна) та «Аякс» (Нідерланди).

Джерело: Інтерфакс-Україна