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    Фото

    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж

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    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж

    Київський клуб знову гратиме у Лізі Європи

    Київське «Динамо» напередодні вдома зіграло внічию у кваліфікації Ліги чемпіонів з нідерландським «Аяксом».

    Рахунок 0:0 залишив «біло-синіх» за бортом найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи, адже на виїзді вони поступилися 1:3.

    Зауважимо, що гості мали набагато більше шансів, аби виграти цей поєдинок у Києві – двічі «Динамо» рятував каркас воріт.

    Також день матчу запам’ятається сутичками між фанатами обох клубів, які розпочалися ще до стартового свистка.

    Згодом, уже безпосередньо на НСК «Олімпійський» фанати «Динамо» атакували ультрас «Аякса». Сталося це за кілька хвилин до виходу команд на поле.

    Отож, до Вашої уваги фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Аякс»:

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    Легендарний воротар Едвін ван дер Сар
    Фанати «Аякса»
    Тренер «Аякса» Ерік тен Хаг
    ФК «Динамо» (Київ)
    ФК «Аякс» (Амстердам)
    Спроба київських фанатів атакувати гостей з Нідерландів
    Правоохоронці зреагували досить швидко
    Один з головних героїв зустрічі - Денис Бойко
    Деякі з глядачів підтримували «Динамо» несамовито
    Ультрас «Динамо» передали «привіт» Федерації футболу України
    Віктор Циганков
    Верхова боротьба у штрафному майданчику «Аякса»
    Владислав Супряга нічим особливим не запам'ятався
    Томаш Кендзьора у боротьбі
    Сергій Сидорчук
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Арбітр виносить усне попередження гравцю гостей
    Віктор Циганков намагається утримати м'яч
    Фанати киян
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Воротар гостей відстояв на нуль у цьому матчі
    Дениса Бойка у цей вечір двічі рятував каркас воріт
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Віталій Буяльський грає у підкаті
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Не допоміг киянам і вихід Дениса Гармаша
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Микола Шапаренко прокатався «на санчатах», вчепившись у гравця гостей
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж
    Назарій Русин також гру не пожвавив
    Радість «Аякса»
    Усі фото - Станіслав Груздєв

    Зазначимо, що гравці «Аякса» у Києві емоційно відсвяткували вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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