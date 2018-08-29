Вечір футбольного розчарування у Києві. «Динамо» не вийшло у Лігу чемпіонів. Фоторепортаж

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Київський клуб знову гратиме у Лізі Європи

Київське «Динамо» напередодні вдома зіграло внічию у кваліфікації Ліги чемпіонів з нідерландським «Аяксом».

Рахунок 0:0 залишив «біло-синіх» за бортом найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи, адже на виїзді вони поступилися 1:3.

Зауважимо, що гості мали набагато більше шансів, аби виграти цей поєдинок у Києві – двічі «Динамо» рятував каркас воріт.

Також день матчу запам’ятається сутичками між фанатами обох клубів, які розпочалися ще до стартового свистка.

Згодом, уже безпосередньо на НСК «Олімпійський» фанати «Динамо» атакували ультрас «Аякса». Сталося це за кілька хвилин до виходу команд на поле.

Отож, до Вашої уваги фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Аякс»:

Зазначимо, що гравці «Аякса» у Києві емоційно відсвяткували вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.