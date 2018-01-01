  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото
    Фото

    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК

    До Вашої уваги світлини з поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи
    У четвер, 22 лютого, київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграло внічию з грецьким АЕКом. Ця нічия дозволила киянам вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи, незважаючи на дві нічиї у протистоянні з колективом з Афін. Усе вирішив гол Віктора Циганкова, який він забив на виїзді. Підопічні
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 09:54
    • Розсилка

    До Вашої уваги світлини з поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи

    У четвер, 22 лютого, київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграло внічию з грецьким АЕКом.

    Ця нічия дозволила киянам вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи, незважаючи на дві нічиї у протистоянні з колективом з Афін.

    Усе вирішив гол Віктора Циганкова, який він забив на виїзді.

    Підопічні Хацкевича у Києві змогли вберегти свої ворота у недоторканості, хоча моментів у гостей вистачало.

    Пропонуємо вашій увазі фоторепортаж з матчу у Києві:

    1 з 42
    на весь екран згорнути
    У цей вечір у Києві сніжило
    Але на трибунах зібралося 27 тисяч глядачів
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    Маноло Хіменес - тренер АЕКа
    Деяким футболістам АЕКа сніг був явно не до вподоби
    «Динамо» (Київ)
    АЕК (Афіни)
    Фанати АЕКа
    Дерліс Гонсалес був дуже активний у першому таймі
    Боротьби у цей вечір вистачало на кожному клаптику поля
    Мораес і Гармаш відбирають м'яч у суперника...
    ...І роблять це без порушення правил
    Денис Бойко відіграв майже без помилок
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    Дмитро Чигринський у складі АЕКа виграв майже всі верхові дуелі
    А у «Динамо» не давав суперникам шансів Євген Хачеріді
    Хацкевич розказує Кендзьорі, як варто діяти
    «Танці» від Гармаша та його візаві
    Мораес намагається зачепитися за м'яч
    У другому таймі Гонсалес був менше помітний
    Арбітр заспокоює Чигринського
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    І знову верхова боротьба залишається за Чигринським
    Гонсалес дістає м'яч на лінії поля
    Непорозуміння Бойка та Гармаша, яке ледь не призвело до голу
    Денис Гармаш під кінець матчу відверто втомився
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    А інколи на полі було навіть гаряче
    Так, що арбітр заспокоював і Хачеріді, який ішов вступатися за партнерів
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    Мораес і його чергові намагання зачепитися за м'яч
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    Тренер АЕКа в шоці від рішення арбтрів
    Чигринський знову на висоті
    Морозюк і Гармаш затоптують суперника
    Морозюку у цей вечір навіть знадобилася допомога лікарів, які перемотали йому голову
    Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК
    Вихід Артема Бєсєдіна дозволив «Динамо» зачепитися нарешті за м'яч
    На останніх хвилинах кияни атакували, але забити так і не змогли
    Станіслав Груздєв, «Главком»

    Читайте: Не забили, але і не програли. «Динамо» проходить АЕК на шляху до 1/8 фіналу Ліги Європи.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ ФК «Динамо» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ