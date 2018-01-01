Як футбольний Київ хапався за серце і валідол. Фоторепортаж з поєдинку «Динамо» – АЕК

До Вашої уваги світлини з поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 22 лютого, київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграло внічию з грецьким АЕКом. Ця нічия дозволила киянам вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи, незважаючи на дві нічиї у протистоянні з колективом з Афін. Усе вирішив гол Віктора Циганкова, який він забив на виїзді. Підопічні

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До Вашої уваги світлини з поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 22 лютого, київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграло внічию з грецьким АЕКом.

Ця нічия дозволила киянам вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи, незважаючи на дві нічиї у протистоянні з колективом з Афін.

Усе вирішив гол Віктора Циганкова, який він забив на виїзді.

Підопічні Хацкевича у Києві змогли вберегти свої ворота у недоторканості, хоча моментів у гостей вистачало.

Пропонуємо вашій увазі фоторепортаж з матчу у Києві:

Читайте: Не забили, але і не програли. «Динамо» проходить АЕК на шляху до 1/8 фіналу Ліги Європи.