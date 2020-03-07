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    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі

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    Українці були фаворитами двобою, але... - Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Українці були фаворитами двобою, але...
    Фото: Лідія Оскірко

    Сьогодні у наших тенісистів є можливість виправити ситуацію

    Чоловіча збірна України з тенісу доволі несподівано програла два матчі з двох у п’ятницю, 6 березня, в рамках плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса. На корті палацу спорту «Юність» українці приймають команду Тайваню і підходили до протистояння у статусі явних фаворитів.

    Читайте також: Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем

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    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
    Фото: Лідія Оскірко

    Спершу сенсаційної поразки зазнав лідер та ветеран українського тенісу Сергій Стаховський. А слідом за ним поступився У Дунліневі (АТР №232) Ілля Марченко (АТР №207).

    Втім, у наших хлопців сьогодні ще є можливість виправити ситуацію. Для цього їм потрібно сьогодні виграти всі три поєдинки.

    Сергій Стаховський теніс Ілля Марченко Кубок Девіса
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