Як Тайвань шокував Україну. Фоторепортаж з першого дня Кубка Девіса у Запоріжжі
Українці були фаворитами двобою, але...
Фото: Лідія Оскірко
Сьогодні у наших тенісистів є можливість виправити ситуацію
Чоловіча збірна України з тенісу доволі несподівано програла два матчі з двох у п’ятницю, 6 березня, в рамках плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса. На корті палацу спорту «Юність» українці приймають команду Тайваню і підходили до протистояння у статусі явних фаворитів.
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Фото: Лідія Оскірко
Спершу сенсаційної поразки зазнав лідер та ветеран українського тенісу Сергій Стаховський. А слідом за ним поступився У Дунліневі (АТР №232) Ілля Марченко (АТР №207).
Втім, у наших хлопців сьогодні ще є можливість виправити ситуацію. Для цього їм потрібно сьогодні виграти всі три поєдинки.