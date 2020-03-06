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    Катастрофа у Запоріжжі: Україна програє в Кубку Девіса Тайваню 0:2

    • Розсилка
    Щось Іллі Марченку у цій зустрічі не вдалося... - Катастрофа у Запоріжжі: Україна програє в Кубку Девіса Тайваню 0:2
    Щось Іллі Марченку у цій зустрічі не вдалося...
    Лідія Оскірко

    Такий дебют міг наснитися нашим тенісистам і їх численним прихильникам лише в жахливому сні

    «Якщо в тебе є остання спроба, ти ще не програв»

    (олімпійський чемпіон, Герой України Сергій Бубка)

    Чоловіча збірна України з тенісу програла два матчі з двох у п’ятницю, 6 березня, в рамках плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса. На корті палацу спорту «Юність» українці приймають команду Тайваню і підходили до протистояння у статусі фаворитів.

    Втім, спершу сенсаційної поразки зазнав лідер українського тенісу Сергій Стаховський. А слідом за ним поступився У Дунліневі (АТР №232) Ілля Марченко (АТР №207).

    Матч тривав годину і 34 хвилини. Тайванець виграв обидва сети з однаковим рахунком 6:4.

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    У Дунлінь у цій зустрічі літав, як метелик і жалив, немов бджола

    «Надія вмирає останньою, - повідомляє з місця події спеціальний кореспондент «Главкома» Артем Худолєєв. – Завтра, у суботу, 7 березня, спершу відбудеться парний матч. У ньому нашу команду попередньо мали представити Денис Молчанов і Владислав Орлов. Але враховуючи критичну ситуацію, не виключено, що наш капітан Андрій Медведєв внесе корективи і довірить місце в парі Стаховському чи Марченку. В разі перемоги у парі українці ще зможуть претендувати на успіх, вигравши пізніше два одиночних матчі. З цією надією й живемо».   

    Артемові слова, як мовиться, та Богові у вуха…

     Читайте також: Азійський бар'єр на шляху до нашої мрії. Прев'ю до гри Кубка Девіса між Україною і Тайванем
    катастрофа Сергій Стаховський теніс Збірна України Ілля Марченко Денис Молчанов Кубок Девіса Сергій Бубка Андрій Медведєв У Дунлінь
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