Катастрофа у Запоріжжі: Україна програє в Кубку Девіса Тайваню 0:2



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щось Іллі Марченку у цій зустрічі не вдалося... Лідія Оскірко

Такий дебют міг наснитися нашим тенісистам і їх численним прихильникам лише в жахливому сні

«Якщо в тебе є остання спроба, ти ще не програв»

(олімпійський чемпіон, Герой України Сергій Бубка)

Чоловіча збірна України з тенісу програла два матчі з двох у п’ятницю, 6 березня, в рамках плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса. На корті палацу спорту «Юність» українці приймають команду Тайваню і підходили до протистояння у статусі фаворитів.

Втім, спершу сенсаційної поразки зазнав лідер українського тенісу Сергій Стаховський. А слідом за ним поступився У Дунліневі (АТР №232) Ілля Марченко (АТР №207).

Матч тривав годину і 34 хвилини. Тайванець виграв обидва сети з однаковим рахунком 6:4.

У Дунлінь у цій зустрічі літав, як метелик і жалив, немов бджола

«Надія вмирає останньою, - повідомляє з місця події спеціальний кореспондент «Главкома» Артем Худолєєв. – Завтра, у суботу, 7 березня, спершу відбудеться парний матч. У ньому нашу команду попередньо мали представити Денис Молчанов і Владислав Орлов. Але враховуючи критичну ситуацію, не виключено, що наш капітан Андрій Медведєв внесе корективи і довірить місце в парі Стаховському чи Марченку. В разі перемоги у парі українці ще зможуть претендувати на успіх, вигравши пізніше два одиночних матчі. З цією надією й живемо».

Артемові слова, як мовиться, та Богові у вуха…