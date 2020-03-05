Матчі Кубка Девіса в Італії і Польщі відбудуться без глядачів через епідемію коронавірусу



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На церемонії жеребкування в Італії організатори розсадили тенісистів і пресу на відстані 1-2 метри один від одного

Коронавірус продовжує вносити зміни в календар спортивних змагань

6-7 березня відбудуться чергові матчеві протистояння в Кубку Девіса.

Зокрема, ще дві матчеві зустрічі в в рамках командного турніру будуть зіграні при порожніх трибунах. Таке рішення було прийнято організаторами через епідемію коронавірусу.

За рішенням влади, яка займається спортивними заходами в країні, поєдинок кваліфікації Davis Cup Finals, в якому Італія приймає Південну Корею в Кальярі, пройде без глядачів. На церемонії жеребкування організатори також вжили заходів безпеки, розсадивши всіх учасників і пресу на відстані 1-2 метри один від одного.

Через коронавірус уболівальників не буде і на трибунах в матчі Польщі проти Гонконгу в Каліші в рамках плей-оф Другої Світової групи.

Нагадаємо, як стало відомо минулого тижня, через епідемію коронавірусу без глядачів зіграють і збірні Японії та Еквадору в місті Мікі.

Варто зазначити, що 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почувається вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі становила 94 752 особи.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

Джерело: btu.org.ua