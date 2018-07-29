Збірна України U-18 зазнала поразки в стартовому матчі Євробаскету (фотогалерея)



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Збірна України U18 поступилася збірній Фінляндії . Фото ФБУ

Україна програла збірній Фінляндії

Команда Дмитра Маркова, збірна України U-18, поступилася збірній Фінляндії в день відкриття Євробаскету-2018.

Про це повідомила Федерація баскетболу України на своєму офіційному сайті.

Перша чверть для української команди стала справжнім холодним душем.

Суперники швидко побігли вперед та здійснили ривок, на який наша команда відповіді не знайшла.

Як результат – відставання у 16 очок та програний підбір вже після стартових десяти хвилин.

Вийшовши на другу чверть наші хлопці все ж змогли зібратися, показати характер та відіграти практично на рівних з суперником – 13:15.

Після великої перерви українські збірники продовжили грати на рівних з опонентами, подекуди навіть скорочуючи відставання, проте пропущений ривок фінів в заключній десятихвилинці не дав можливості сподіватися на втішний для України результат - 56:81.

Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

Чоловіча збірна U-18

Україна – Фінляндія – 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21)

Україна: Клевзуник – 10оч, 4пб; Шорсткий – 10оч, 5пб; Марковецький – 9оч.

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