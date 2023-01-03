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З'явились фото руїн льодової арени клубу «Донбас» після атаки рашистів

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явились фото руїн льодової арени клубу «Донбас» після атаки рашистів
Від арени залишились одні руїни
колаж: «Главком»

Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу «Донбас» з 2014 року

Льодова арена «Альтаїр» у Дружківці була зруйнована внаслідок ракетного удару російських окупантів пізно ввечері 2 січня. На домашньому майданчику хокейного клубу «Донбас» після потужного вибуху спалахнула сильна пожежа.

Генеральний директор «Донбасу» Ілля Федоренко емоційно відреагував на удар по «Альтаїру».

«Льодова арена… Це не просто будівля. Це другий дім для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, усмішки дітей. Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні. Це люди, які створювали радість усі вісім років з початку війни. Немає слів. «Визволителі» с*ані», – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

З'явились фото руїн льодової арени клубу «Донбас» після атаки рашистів фото 1

Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу «Донбас» з 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.

Ось що залишилось від льодової арени після ракетного обстрілу окупантів:

6 фото
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Зазначимо, що після удару по передмісті Краматорська відомо як мінімум про двох поранених. ХК «Донбас» втратив уже третій за рахунком домашній майданчик з початку війни – палац спорту «Дружба» у Донецьку, Mariupol Ice Center та «Альтаїр» у Дружківці.

Нагадаємо, 2 січня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Також під ракетний обстріл окупантів потрапило і село Яковлівка.

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Теги: росія війна обстріл Україна хокей ХК Донбас

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З'явились фото руїн льодової арени клубу «Донбас» після атаки рашистів
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