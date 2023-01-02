Ворог завдав ракетних ударів по місту Дружківка на Донеччині. Є поранені

Одна з ракет вдарила по селу Яковлівка

Вночі, 2 січня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Дружківка, Донеччина. Два ракетних удари. Одна ракета вдарила в самому місті. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка», – повідомив Тимошенко.

За його словами, внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Проте наразі інформація ще уточнюється.

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Також за інформацією місцевих пабліків, рашисти і досі продовжують вести обстріл Донеччини.

Нагадаємо, 2 січня, вранці російська армія завдала удару по міському ринку у Бериславі Херсонської області.

Додамо, триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.