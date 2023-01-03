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Головне за ніч: Ракетний обстріл Дружківки та Краматорська

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: Ракетний обстріл Дружківки та Краматорська
Головні новини ночі 3 січня
фото із відкритих джерел

Окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області

«Главком» зібрав головні новини ночі 3 січня. Окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Також під ракетний обстріл окупантів потрапило і село Яковлівка. Внаслідок обстрілу на льодовій арені «Альтаїр» спалахнула пожежа.

Атака на Донеччину

2 січня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Через обстріл поранення отримали двоє людей.

Також внаслідок обстрілу Донеччини на льодовій арені «Альтаїр» спалахнула пожежа. Про це повідомив генеральний директор «Донбасу» Федір Ільєнко.

Обстріл Краматорська

Російські окупанти вночі, 3 січня, атакували Краматорськ. Внаслідок атаки в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання.

Зазначимо, що в ефір французького телебачення потрапили моторошні кадри ворожої атаки на Краматорськ. Приліт потрапив в етер французького телеканалу, коли журналіст Поль Гасньє вів трансляцію з околиць Краматорська. Проте точної інформації проте, куди саме було влучання наразі невідомо.

РФ планує тривалу атаку «Шахедами»

Головне за ніч: Ракетний обстріл Дружківки та Краматорська фото 1

Він нагадав, що минуло лише два дні 2023 року, а українські сили ППО збили вже понад 80 іранських дронів, які росіяни запустили по нашій країні.

«Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики», – розповів гарант.

Окупанти планують мобілізацію на захоплених територіях

Головне за ніч: Ракетний обстріл Дружківки та Краматорська фото 2

Російська Федерація планує оголосити про проведення нової хвилі мобілізації. Ці заходи також торкнуться мешканців тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ й ізоляції країни. Водночас будуть посилені мобілізаційні заходи. На ТОТ (тимчасово окупованих територіях – ред.) призивати планують власників російського паспорта, адже ніяких виключень для «нових регіонів РФ» в Кремлі робити не будуть», – йдеться у повідомленні.

Індексація пенсійних виплат в Україні

Головне за ніч: Ракетний обстріл Дружківки та Краматорська фото 3

Мінсоцполітики віднайде ресурси для індексації пенсій у березні. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

«Звітність за останній місяць опрацьовуватиметься у січні. Тоді ж буде розраховуватися і рівень інфляції. Тож, ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні», – пояснила посадовиця.

Водночас вона зазначила, що передача інших соціальних виплат до адміністрування Пенсійного фонду ніяк не вплине на пенсійне забезпечення українців.

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Теги: пожежа поранення журналіст Володимир Зеленський мобілізація обстріл міністр телебачення окупанти росія росіяни

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