Багатообіцяючі успіхи Зінченка, перемога Шахова. Європейські ЗМІ про українців за кордоном

«Главком» тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно цього разу прикували наші гравці у першостях Англії та Греції. «Главком» не проходить повз виступи

Олександр Зінченко

«Главком» тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу шанувальників українських талантів постійно цього разу прикували наші гравці у першостях Англії та Греції.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, тримаючи руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

У матчі чергового, 21-го за ліком, ігрового кола чемпіонату другого за рангом дивізіону Іспанії, нападник клубу Сегунди «Альбасете» Роман Зозуля провів на полі усі 90 хвилин. Втім, це відзначитися в грі проти «Тенерифе» екс-гравцю «Дніпра» не допомогло. Його команда домашній матч програла з рахунком 1:2, а сам Зозуля запам’ятався хіба що тим, що записав у свій пасив жовту картку… Таким чином, по закінченні періоду в 21 тур «Альбасете» займає 15-ту позицію, маючи 25 очок. Актив Романа налічує сім голів та три результативні передачі в 16-ти матчах.

Кореспонденти AS у матеріалі про гру згадали не тільки про те, що Зозуля отримав «гірчичник», а й відзначили спроби нашого нападника створити нагоди для партнерів по команді, якими ті не скористалися. Втім, з написаного в звіті про матч неважко побачити, що від Романа чекали більшого…

Представник середньої лінії грецького клубу ПАОК та хавбек збірної України Євген Шахов черговий матч свого клубу зіграв непогано. Це була гра в межах Кубку Греції з «Трикалою», в якій команда Євгена суперника переграла з рахунком 2:1 в рідних стінах. Шахов провів на полі усі 90 хвилин. Варто нагадати, що в першій зустрічі команд ПАОК розгромив опонента з рахунком 5:1. Таким чином, колектив із Салонік і Шахов вийшли в чвертьфінал турніру. З початку сезону Євген провів у складі своєї команди 18 матчів у всіх змаганнях, і відзначився трьома забитими м’ячами та однією гольовою передачею.

Оскільки результативних дій у виконанні Шахова на полі зафіксовано не було, не дивно, що автори Gazzetta обмежуються побіжним згадуванням участі нашого виконавця в успіху господарів.

«…У скромній перемозі над не менш скромним суперником роль Шахова непомітна, проте вагома. Цей хавбек був активний у відборі м’яча й кількам разів вдало підігрував партнерам…»

Найбільш значного масиву уваги серед українських «заробітчан» у світі футболу Західної Європи в останні дні був удостоєний хавбек англійського клубу «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко. І це не дивно – будь-яка поява цього півзахисника збірної України в складі лідера найбільш популярної ліги світу та одного з головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів це справді – подія. На жаль, ці появи носять характер радше епізодичних. Статус Зінченка в команді головний тренер «блакитного місяця» Хосеп Гвардіола окреслив доволі чітко – це гравець ротації. Ротації на матчі, які проходять в кубкових внутрішніх турнірах. Тепер вже на щастя, «Манчестер Сіті» іще бере участь як в Кубку Англії, так і в Кубку ліги. За останні шість днів «Сіті» провів у цих турнірах два матчі. І в обох Зінченко грав на вже звичній позиції лівого захисника.

До радості шанувальників Зінченка та збірної України, в обох іграх Олександр зіграв непогано, що підтверджується й у думках англійських ЗМІ. Так, за підсумками матчу з «Бернлі» в Кубку Англії (домашня перемога 4:1), в якому Зінченко вийшов у стартовому складі й провів на полі 72 хвилини, ресурс Manchester Evening News поставив нашому співвітчизнику «шістку» й написав про дії нашого хлопця наступне:

«…Намагався діяти акуратно, й це в нього виходило. Не ризикував. Судячи з усього, тренер його замінив у той момент, коли футболісти суперника спробували використати його незначний досвід виступів на позиції лівого захисника й натиснути на цю зону…»

А вже після гри з «Брістолем» в Кубку ліги (іще один домашній успіх команди Зінченка – 2:1), коли Зінченко теж вийшов з перших секунд і був замінений на 80-й хвилині, Олександр отримав ще більш солідну пресу. Згаданий вище Manchester Evening News Олександру поставив шість балів, проте цього разу був сміливіший у висновках:

«…Ми побачили розумні дії в його виконанні. В такій команді треба бути уважним і спритним, і тоді цього буде достатньо, щоб тримати контроль на своєму фланзі. Схоже, що впевненість та спокій Зінченка збільшуються з кожною проведеною на полі хвилиною…»

Варто сказати, що інші авторитетні британські ЗМІ теж повз локальні звершення Зінченка не пройшли. Так, відома на весь світ Daily Mail гру нашого півзахисника на «нерідній» йому позиції лівого бека (нагадаємо, що за своєю «природою» Зінченко – атакуючий хавбек) на ту ж «шістку», а це, можна сказати, тверда «четвірка» за п’ятибальною шкалою. Ба, навіть більше – важливо, що це найвищий бал серед усіх захисників команди Гвардіоли!..

Максим Салівон, для «Главкома»