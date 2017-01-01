Грецький клуб готовий викупити контракт українця Бойка
- Сьогодні, 20:26
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Денис Бойко
Клуб готовий заплатити за контракт українського голкіпера 1 мільйон євро
Денис Бойко не входить в плани наставника «Бешикташа» Шенола Гюнеша і турецький клуб виставив українця на трансфер.
За інформацією fanatik.com.tr, вже є перші претенденти на воротаря. Інтерес до Бойка відновив ПАОК.
Як повідомляє видання, грецький клуб готовий викупити контракт українського голкіпера за 1 мільйон євро.
Раніше ЗМІ приписували інтерес до голкіпера з боку «Динамо» і «Шахтаря», але офіційні особи клубів спростували дану інформацію.