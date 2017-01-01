  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Грецький клуб готовий викупити контракт українця Бойка

    Клуб готовий заплатити за контракт українського голкіпера 1 мільйон євро
    Денис Бойко не входить в плани наставника «Бешикташа» Шенола Гюнеша і турецький клуб виставив українця на трансфер. За інформацією fanatik.com.tr, вже є перші претенденти на воротаря. Інтерес до Бойка відновив ПАОК. Як повідомляє видання, грецький клуб готовий викупити контракт українського голкіпера за 1 мільйон євро. Раніше ЗМІ
    • Сьогодні, 20:26
    • Розсилка
    Денис Бойко
    Денис Бойко

    Клуб готовий заплатити за контракт українського голкіпера 1 мільйон євро

    Денис Бойко не входить в плани наставника «Бешикташа» Шенола Гюнеша і турецький клуб виставив українця на трансфер.

    За інформацією fanatik.com.tr, вже є перші претенденти на воротаря. Інтерес до Бойка відновив ПАОК.

    Як повідомляє видання, грецький клуб готовий викупити контракт українського голкіпера за 1 мільйон євро.

    Раніше ЗМІ приписували інтерес до голкіпера з боку «Динамо» і «Шахтаря», але офіційні особи клубів спростували дану інформацію.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ