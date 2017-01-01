Грецький клуб готовий викупити контракт українця Бойка

Клуб готовий заплатити за контракт українського голкіпера 1 мільйон євро

Денис Бойко не входить в плани наставника «Бешикташа» Шенола Гюнеша і турецький клуб виставив українця на трансфер. За інформацією fanatik.com.tr, вже є перші претенденти на воротаря. Інтерес до Бойка відновив ПАОК. Як повідомляє видання, грецький клуб готовий викупити контракт українського голкіпера за 1 мільйон євро. Раніше ЗМІ