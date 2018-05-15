Безус і Яремчук як майбутнє збірної України. Європейські ЗМІ про наших футболістів за кордоном

Роман Яремчук (стоїть спиною) святкує гол з партнерами

«Главком» пропонує найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома» і надалі продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Цього разу увагу шанувальників українських талантів прикували наші гравці у першостях, насамперед, Бельгії та Німеччини. «Главком» пропонує Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців за минулий вікенд.

Хавбек німецького клубу «Шальке» з міста Гельзенкірхен Євген Коноплянка в черговому матчі за свій клуб в межах Бундесліги провів на полі 57 хвилин. Це була гра з «Айнтрахтом» із Франкфурта (1:0 на користь «Шальке»). Він віддав 23 паси з рівнем точності у 61%, виграв дві силові дуелі з дев’яти, двічі вдало обвів опонента й виконав дві подачі з флангу. Пасів, які б загострили гру, Євген не віддав не віддавав і в бік воріт не бив… Це був 30-й матч Коноплянки за «кнаппен» з початку сезону. На його рахунку шість голів та п’ять гольових передач. «Шальке» завершив сезон на другій позиції в таблиці з 63-ма балами в активі.

Регіональне видання Revier Sport дії українського футболіста оцінило «двійкою» (нагадаємо, що в Німеччині найвищий бал – «одиниця») й прокоментувало наступним чином:

«…Рік тому Коноплянка майже провалився. Тепер він був командним ракетоносцем фінального спринту сезону…»

Нападник бельгійського клубу «Гент» Роман Яремчук тривалий час не міг нагадати про себе. І от у поєдинку проти однієї з кращих команд Бельгії, «Андерлехту» (звитяга «Гента» – 1:0), український нападник вже не вперше в поточному сезоні вийшов на позиції правого нападника й провів доволі успішний матч. Підсумком активного виступу нашого хлопця в переможному для його команди матчі став гольовий пас Романа. Востаннє Яремчук записував у свій актив результативну дію ще на початку березня. Наразі Роман провів за «Гент» 33 поєдинки, в яких забив дев’ять голів та віддав три результативні передачі… Вже вкотре Яремчук доводить, що він потрібен і головній команді України.

Варто сказати, що за проведені на полі 84 хвилини Яремчук віддав 31 пас з точністю у 81%, виграв 13 силових дуелей з 24-х, шість разів вдало обіграв візаві, віддав три передачі, які загострили події на полі, завдав одного удару по воротах та тричі відібрав м’яча в суперника.

Ресурс Sporza про виступ нашого футболіста написав наступне:

«…Українець відіграв матч дуже плідно. Яремчук був тим виконавцем, який зробив багато «чорнової роботи», і для тренерів точно важливо, що він не цурався на полі тих дій, які, здавалося б, дещо не відповідають природі його мислення, адже він – «наконечник» атак… Віддав вирішальну передачу на партнера й заслужив високої оцінки…»

Ще один український нападник, форвард турецького клубу «Кайсеріспор» Артем Кравець, у домашній грі чергового туру вищого дивізіону цієї країни Суперліги проти «Акхісарспора» (поразка 1:2) провів на полі усі 90 хвилин. Ще в першій половині матчу наш гравець завдав по воротах опонента три удари, проте записати своє ім’я на табло зміг вже у другій половині поєдинку. Завдяки витонченому удару головою в дальній кут воріт суперника Артем провів четвертий гол у складі свого нового клубу – у 13-ти матчах. «Кайсеріспор» займає дев’яту позицію в таблиці із 44-ма очками.

Видання Milliyet результативну дію Артема прокоментувало наступним чином:

«…Акуратний удар головою Кравця приніс господарям єдиний гол у цьому матчі… «Кайсеріспор» програв, але нападник зробив справу – цю гру він може зарахувати собі в актив…»

Півзахисник іншого клубу з вищої ліги Бельгії, а мова про «Сент-Трюйден» і такого хлопця як Роман Безус, продовжує «показувати на пальцях», чому він заслужив виклик в склад національної збірної України. Наш хавбек допоміг відзначитися своєму партнеру в переможному поєдинку з «Антверпеном» на виїзді (1:2). Безус вкотре став найкращим гравцем матчу, в якому виграв вісім силових дуелей, віддав три паси, які загострили події в матчі, чотири рази вдало обіграв партнерів і п’ять разів вступав у відбір м’яча. Безус завдав чотири удари по воротам, проте в отвір не влучив жодного разу...

Таким чином, результативна серія українського хавбека в чемпіонаті Бельгії досягла вже восьми матчів, у яких він забив три м’ячі й віддав сім гольових пасів. А це – 10 очок за системою «гол+пас». Наразі, з початку сезону Роман зіграв 28 матчів, у яких забив п’ять голів та віддав вісім гольових передач.

Сайт видання Voetbalkrant про виступ колишнього гравця київського «Динамо» та «Дніпра» написав наступне:

«…Безус-Легір. Версія 2.0… Черговий показово висококласний матч українця, який вів гру своєї команди й знову показав, наскільки він важливий гравець для цього «Сент-Трюйдена»… Попереду матч із «Локереном», і від Безуса знову варто очікувати результативних дій…»

Максим Салівон, для «Главкома»