Тимошенко вся в чорному показала, що її надихає (фото)

«Спорт і краса природи – те, що надихає й заряджає!», – Тимошенко

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко 27 травня на своїй сторінці в мережі Facebook розмістила світлину, де вона позує серед білих півоній у чорному спортивному костюмі.

«Спорт і краса природи – те, що надихає й заряджає!», – коротко написала Тимошенко.

Фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Зазначимо, що лідерка політичної партії вважає спорт важливим елементом свого життя. Тимошенко щодня пробігає великі дистанції. В одному з інтерв'ю вона зізнавалася: «Не помолитися не можна, й не побігати не можна. Якщо не побігаю, мені потім дуже важко».

До речі, радник глави Офісу президента Тимофій Милованов заздрить хорошій фізичній формі Юлії Тимошенко.

Рааніше вона привітала українців із Днем вишиванки. Вона розмістила в соцмережах яскраву світлину в національному одязі та пояснила, чому люди повинні святкувати цей день.

Зазначимо, Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

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