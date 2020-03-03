Найкращий тенісист України може завершити кар’єру уже влітку
Сергій Стаховський хоче пробитися на Олімпіаду
Український тенісист Сергій Стаховський повідомляє про те, що Wimbledon, який відбудеться влітку в Лондоні (Великобританія), може стати останнім турніром у його кар'єрі.
«Я фокусуюся на великих турнірах, так як стає все важче мотивувати себе на участь у «челленджерах». Можливо, не полечу на кілька турнірів в Азії. Головний пріоритет – пробитися на Олімпіаду. Якщо не потраплю то не виключаю, що Wimbledon-2020 стартує моїм останнім турніром. У мене хороша кар'єра, мені 34 роки. Я не стаю молодшим, а в рейтингу я 150-й. Я тренуюся у всіх напрямках, але результат мене не влаштовує. Зрештою, у мене змінилися звичні вимоги», - цитує Стаховського Tennis World USA.
34-річний тенісист переможець чотирьох турнірів ATP в одиночному розряді. На сьогоднішній момент Стаховський займає 167-й рядок у рейтингу.