Найкращий тенісист України може завершити кар’єру уже влітку



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Скергій Стаховський має до себе високі вимоги 112

Сергій Стаховський хоче пробитися на Олімпіаду

Український тенісист Сергій Стаховський повідомляє про те, що Wimbledon, який відбудеться влітку в Лондоні (Великобританія), може стати останнім турніром у його кар'єрі.

«Я фокусуюся на великих турнірах, так як стає все важче мотивувати себе на участь у «челленджерах». Можливо, не полечу на кілька турнірів в Азії. Головний пріоритет – пробитися на Олімпіаду. Якщо не потраплю то не виключаю, що Wimbledon-2020 стартує моїм останнім турніром. У мене хороша кар'єра, мені 34 роки. Я не стаю молодшим, а в рейтингу я 150-й. Я тренуюся у всіх напрямках, але результат мене не влаштовує. Зрештою, у мене змінилися звичні вимоги», - цитує Стаховського Tennis World USA.

34-річний тенісист переможець чотирьох турнірів ATP в одиночному розряді. На сьогоднішній момент Стаховський займає 167-й рядок у рейтингу.