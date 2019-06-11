Плавець-депутат Силантьєв назвав дев'ять міст, де за державнийкошт побудують басейни



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Про реконструкцію басейну «Чайка» в Сирецькому парку Києва, на якому Денис Силантьєв піарився кілька років тому, в списку не згадується Главком

Список об'єктів визначила комісія при Міністерстві молоді і спорту

Перший в українській історі чемпіон світу з плавання, срібний призер Олімпіади-2000 Денис Силантьєв, який нині є народним депутатом від Радикальної партії, на власній сторінці у «Фейсбуку» повідомив, що затверджено список з дев'яти міст, де найближчим часом мають з'явитися басейни.

«Державна програма з ремонту, реконструкції та будівництва басейнів на 2019 рік, яка була прийнята завдяки нашій наполегливій з Олегом Ляшком позиції, виходить на фінішну пряму, - написав Денис Олегович. - Минулого тижня комісія при Міністерстві молоді та спорту визначила список об'єктів які будуть включені в цю програму.

На підставі постанови Кабінету міністрів були визначені вимоги до учасників. Ті хто максимально ці вимоги витримав, був включений в цей список.

Ось список населених пунктів, які включили в програму:

Коломия, Івано-Франківська область;

Мелітополь, Запорізька область;

Баштанка, Миколаївська область;

Броди, Львівська область;

Вінниця;

Маріуполь, Донецька область;

смт. Чорнобай, Черкаська область;

Новодністровськ, Чернівецька область;

Монастирище, Черкаська область.

Це перший прецедент коли з державного бюджету виділені гроші на водно-спортивні комплекси в Україні. Тепер важливо, щоб процедура з виділення грошей не затягувалася і тоді всі перераховані об'єкти будуть здані в експлуатацію вчасно. Буду стежити і інформувати Вас, шановні друзі».