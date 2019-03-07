Де дивитися Формулу-1 в Україні впродовж сезону-2019?



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Цьогоріч трансляція Формули-1 в Україні знову стане проблемою Motosport.com

У новому чемпіонаті це питання знову стає проблемним

Ця дилема виникає в українських прихильників королівських перегонів ледь не щороку. Не став винятком і рік нинішній: 17 березня в Мельбурні відбудеться Ґран-прі Австралії, яким буде даний старт чемпіонату Формули-1 у 2019-му. Але де дивитися перегони в нашій державі, на жаль, не відомо.

Торік трансляції Формули-1 вперше за довгий час повернулись на український телевізійний простір та дозволили українському глядачеві дивитися перегони не лише у повному об’ємі (включаючи всі офіційні сесії етапу Ф1), але й у форматі HD.

Проте цьогоріч трансляцій в Україні знову не буде, а отже, доведеться шукати альтернативні шляхи перегляду.

Найлогічнішим кроком до перегляду всіх етапів Ф1 може стати підключення до сервісу F1TV на офіційному сайті Формули-1. Крім того, що можна буде дивитися онлайн-таймінґ усіх сесій, можна також переглядати записи інших етапів та інтерв’ю всіх гонщиків після подій. Проте, звісно, ця послуга є платною.

Серед «безкоштовних» варіантів існує можливість перегляду телевізійних каналів інших країн. Звісно, для цього потрібно мати супутникове обладнання. Проте канали на кшталт німецького RTL ведуть гарну трансляцію подій та навіть роблять прогулянки стартовою решіткою перед початком перегонів. А в експертах на цьому каналі буде чемпіон Ф1 2016 року Ніко Росберґ.

Мабуть, найкращим варіантом для перегляду всіх подій Ф1 є Sky Sports F1. Телевізійна команда цього каналу має найбільшу кількість експертів та повний доступ до паддоку. Проте цей канал не транслюється офіційно в Україні. Хоча голос коментаторів Sky Sports F1 виводиться у трансляції F1TV.

Джерело: Motosport.com