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    Тренер володарів кубка з баскетболу: Легіонери мають завжди грати так, як у фіналі. Інакше навіщо їх?

    • Іван Вербицький
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    Київське &laquo;Динамо&raquo; виграло вісім чемпіонств України, а Кубок здобуло вперше в історії - Тренер володарів кубка з баскетболу: Легіонери мають завжди грати так, як у фіналі. Інакше навіщо їх?
    Київське «Динамо» виграло вісім чемпіонств України, а Кубок здобуло вперше в історії
    Іван Вербицький

    Володимир Рижов-молодший - про перший в історії київського «Динамо» кубковий тріумф

    Вчора, 24 лютого, жіноча баскетбольна команда київського «Динамо» вперше в клубній історії здобула Кубок України. У фіналі динамівки несподівано впевнено (89:64) переграли своїх найзапекліших конкуренток - «Київ-Баскет».

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    - Попрохав дівчат перед матчем грати агресивно і вони до мого прохання дослухалися, - коментує «Главкому» цю перемогу наставник переможниць Володимир Рижов-молодший. - Нам у цій грі виходило майже все: ми грали неординарно, використовували всі дзюри в обороні суперника і забрали хороші підбирання. Лише в кінцівці третьої чверті знітилися. Усе через те, що багато фолів отримали розігруючі і поламався напад. До того ми організовували наступ за рахунок Оксани Фастової і Людмили Любарської, а в цій ситуації першим номером довелося грати Ешлі Ніколь Морріссет. Це несподівано, але ми отримали гарний урок. Добре, що дівчата не зламалися, продовжували грати і в обороні все ж підбирання взяли.

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    - На початку зустрічі ви постійно висловлювали невдоволення суддівством...

    - Діями арбітрів я був не дуже вдоволений впродовж усього матчу. У мене складається враження, що люди з гри три на три переносять оборону на великий баскетбол. Мені не завжди це подобається, але, мабуть, треба звикати. Жорсткою вийшла наша суботня гра у півфіналі проти бердянської «Чайки», сьогодні те саме. Треба грати і боротися за перше місце в чемпіонаті. Іншого варіанту немає.

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    Володимир Рижов мав чимало претензій до суддів. Фото - Іван Вербицький

    - Тобто наступна мета - здобуття чемпіонства?

    - Наразі ми радіємо, що здобули кубок. Такого трофею в історії нашого клубу ще не було. В ті роки, коли команда ставала чемпіоном під моїм керівництвом, кубкових змагань не проводили. Ще раз ми програли у півфіналі. Поступилися торік шість очків одеситкам. Тепер зробили висновки.

    А надалі, звісно, ставимо завдання боротися за перше місце. Інакше немає сенсу виступати в чемпіонаті. У нас проти «Київ-Баскета» були в чемпіонаті невдалі ігри, тому, сподіваюся, дівчата після кубкової перемоги набудуть впевненості і надалі будуть грати з цим суперником переконливіше. Сьогодні гарно зіграли всі наші баскетболістки, не підвели леґіонери.

    - Морріссет і Андреона Кійс, таке враження, влаштували боротьбу між собою - хто більше заб'є...

    - Вони так і повинні грати. Інакше навіщо їх брати? Не завжди, звісно, виходить, але до того, як вони грали сьогодні, ще б трохи підвищити відсоток реалізації й було б просто чудово.

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    Кубок України баскетбол Ешлі Ніколь Морріссет Андреона Кійс БК Динамо-НПУ Володимир Рижов-молодший БК Київ-Баскет Оксана Фастова Людмила Любарська
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