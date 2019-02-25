Тренер володарів кубка з баскетболу: Легіонери мають завжди грати так, як у фіналі. Інакше навіщо їх?

Київське «Динамо» виграло вісім чемпіонств України, а Кубок здобуло вперше в історії Іван Вербицький

Володимир Рижов-молодший - про перший в історії київського «Динамо» кубковий тріумф

Вчора, 24 лютого, жіноча баскетбольна команда київського «Динамо» вперше в клубній історії здобула Кубок України. У фіналі динамівки несподівано впевнено (89:64) переграли своїх найзапекліших конкуренток - «Київ-Баскет».

- Попрохав дівчат перед матчем грати агресивно і вони до мого прохання дослухалися, - коментує «Главкому» цю перемогу наставник переможниць Володимир Рижов-молодший. - Нам у цій грі виходило майже все: ми грали неординарно, використовували всі дзюри в обороні суперника і забрали хороші підбирання. Лише в кінцівці третьої чверті знітилися. Усе через те, що багато фолів отримали розігруючі і поламався напад. До того ми організовували наступ за рахунок Оксани Фастової і Людмили Любарської, а в цій ситуації першим номером довелося грати Ешлі Ніколь Морріссет. Це несподівано, але ми отримали гарний урок. Добре, що дівчата не зламалися, продовжували грати і в обороні все ж підбирання взяли.

- На початку зустрічі ви постійно висловлювали невдоволення суддівством...

- Діями арбітрів я був не дуже вдоволений впродовж усього матчу. У мене складається враження, що люди з гри три на три переносять оборону на великий баскетбол. Мені не завжди це подобається, але, мабуть, треба звикати. Жорсткою вийшла наша суботня гра у півфіналі проти бердянської «Чайки», сьогодні те саме. Треба грати і боротися за перше місце в чемпіонаті. Іншого варіанту немає.

Володимир Рижов мав чимало претензій до суддів. Фото - Іван Вербицький

- Тобто наступна мета - здобуття чемпіонства?

- Наразі ми радіємо, що здобули кубок. Такого трофею в історії нашого клубу ще не було. В ті роки, коли команда ставала чемпіоном під моїм керівництвом, кубкових змагань не проводили. Ще раз ми програли у півфіналі. Поступилися торік шість очків одеситкам. Тепер зробили висновки.

А надалі, звісно, ставимо завдання боротися за перше місце. Інакше немає сенсу виступати в чемпіонаті. У нас проти «Київ-Баскета» були в чемпіонаті невдалі ігри, тому, сподіваюся, дівчата після кубкової перемоги набудуть впевненості і надалі будуть грати з цим суперником переконливіше. Сьогодні гарно зіграли всі наші баскетболістки, не підвели леґіонери.

- Морріссет і Андреона Кійс, таке враження, влаштували боротьбу між собою - хто більше заб'є...

- Вони так і повинні грати. Інакше навіщо їх брати? Не завжди, звісно, виходить, але до того, як вони грали сьогодні, ще б трохи підвищити відсоток реалізації й було б просто чудово.