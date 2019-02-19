Помер український тренер, який виховав двох чемпіонок Європи з баскетболу



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До останніх днів Вілій Тарнопольський залишався практикуючим тренером Управління спорту Київської облдержадміністрації

Вілію Тарнопольському було 93 роки

18 лютого на 94-му році життя перестало битися серце відомого баскетбольного тренера Вілій Тарнопольського. Вілій Якович був одним із засновників ДЮСШ у Фастові на Київщині. Там завдяки зусиллям Тарнопольського завжди було зразковим відділення баскетболу. Спочатку він викладав і тренував, потім очолив цей навчально-спортивний заклад, який дав путівку у світ багатьом зіркам баскетболу.

За час роботи у Фастівській ДЮСШ Тарнопольський проявив себе, як досвідчений, висококваліфікований спеціаліст, педагог та вихователь, який любив свою справу. Підготовив цілу плеяду перспективних спортсменів. Виділити варто чемпіонок Європи Неллі Ковбасенко і Раїсу Кириченко, котра також була призеркою чемпіонату світу і півфіналісткою Олімпійських ігор в Атланті. Яскравим гравцем на початку 2000-х років була Інна Єгорова.

За підготовку спортсменів високого класу та особистий внесок у розвиток дитячо-юнацького баскетболу у 1993 році Тарнопольскому присвоєне почесне звання «Заслужений тренер України».

Життя Вілія Яковича обірвалося через фатальну випадковість. У своїх 93 він залишався практикуючим тренером. Під час одного з занять трапилося прикре падіння, яке призвело до перелому шийки стегна. Цієї травми Вілій Тарнопольський у своєму віці не переніс…

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