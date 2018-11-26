Успішний виступ українок на чемпіонаті світу з боксу. Як Бова й Охота здобули медалі. Фото



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Фото: ФБУ

Команда вже повернулася на Батьківщину

В Україну повернулася національна жіноча збірна з боксу. В Індії наша команда брала участь у чемпіонаті світу.

За результатами виступів на світовій першості наші дівчата здобули дві срібні нагороди. Їх вибороли Ганна Охота (вагова категорія 48 кг) і Марія Бова (вагова категорія 64 кг).

Залишився задоволений виступами збірної України головний тренер команди Сергій Гордієнко, який зазначив, що нагород для збірної України могло бути і більше.

«Звичайно, що дуже хотілося повернутися до України хоча б з однією золотою нагородою. Проте, і два срібла – це також дуже хороший результат», - зазначив він.

«Усі без виключення дівчата показали дуже хороший рівень боксу. Помітно було, що всі віддавалися на повну. Десь підвели травми, десь психологічно дівчата програвали. Проте, повторюся, усі показали себе з позитивної сторони. Головне, що зараз ми маємо багато матеріалу для опрацювання», - додав тренер.

«Згодом проведемо всі разом аналіз допущених помилок і будемо працювати над усуненням. Наразі у дівчат буде змога відпочити. Хочу відмітити, що в Індії ми провели виснажливі три тижні. Та й загалом підготовка до світової першості була непростою. Тому, важливо для всіх нас відновитися та з новими силами рухатися вперед», - підсумував Гордієнко.

Новоспечена віце-чемпіонка світу у найлегшій ваговій категорії Ганна Охота подякувала усім за підтримку. Ганна зазначила, що незважаючи на те, що налаштовувалася виключно на золото, проте срібну медаль також відносить до активу.

«У підготовці до чемпіонату світу був пройдений напрочуд масштабний та непростий шлях. Емоції зараз переповнюють, сльози радості на очах. До «Борисполя» нас приїхали зустрічати близькі, рідні, друзі... Дуже приємно всіх бачити та хочеться усім приділити увагу», - сказала вона.

«Дуже приємно, що увесь час та усі сили, які я віддавала підготовці до чемпіонату світу увінчалися такою очікуваною срібною нагородою. Хочу відмітити і всю нашу команду. Всі дівчата прагнули до перемоги та віддавали усіх себе на ринзі. Та й загалом підтримка від дівчат була дуже відчутна. Як на мене, то загальний здобуток для нашої команди є досить непоганим. Проте, відверто скажу, що золотий колір мені пасує значно більше. Шкода, що не вдалося піднятися саме найвищу сходинку п’єдесталу», - додала Охота.

У свою чергу, срібна призерка чемпіонату світу 2018 року Марія Бова зазначила, що саме травма ноги завадила їй на високому рівні боксувати у фіналі змагань.

«Прикро це констатувати, проте однією з ключових обставин, яка завадили мені ще більш краще виступити на чемпіонаті світу, стала травма, яку я отримала ще у чвертьфінальному поєдинку. Шкода, що не вдалося повторити досягнення шестирічної давнини. Проте, загальним результатом я повністю задоволена», - зазначила вона.

«Зараз дуже хочеться обійняти своїх дітей, рідних і близьких. Дуже сумувала увесь цей час за своїми дітками. Обов’язково, коли приїду додому, одягну цю медаль і на них. Адже саме моя родина надихала мене рухатися вперед та наполегливо працювати. Дуже приємно завершати рік таким вагомим здобутком», - підсумувала Бова.

Насамкінець боксерка зазначила, що попереду у команди відпочинок, а вже з нового року вони розпочнуть все з чистого листа.

Водночас, у Федерації боксу України залишились повністю задоволеними підсумковим результатом виступів жіночої збірної на чемпіонаті світу.

За матеріалами прес-служби Федерації боксу України