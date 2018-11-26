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    Українки Бова і Охота завоювали срібні медалі чемпіонату світу з боксу (відео)

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    Марія Бова - Українки Бова і Охота завоювали срібні медалі чемпіонату світу з боксу (відео)
    Марія Бова

    За результатами фінальних двобоїв в активі збірної України дві срібні нагороди

    Лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова, здобула срібну нагороду Чемпіонату світу з боксу серед жінок, який протягом останніх десятьох днів проходив в Індії.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

    В вирішальному поєдинку змагань Марія Бова поступилася представниці Китаю та посіла почесне друге місце на світовій першості. 

    Також срібну нагороду здобула Ганна Охота (вагова категорія 48 кг).

    У вирішальному поєдинку Ганна одноголосним рішенням суддів поступилася тепер вже шестиразовій чемпіонці світу з Індії – Марі Ком.

    Таким чином Ганна Охота стала віце-чемпіонкою світу у найлегшій вазі.

    До Вашої уваги пропонується переглянути відео фінальних поєдинків Чемпіонату світу з боксу серед жінок за участю Ганни Охоти (вагова категорія 48 кг) та Марії Бови (вагова категорія 64 кг): 

    Таки чином, за результатами фінальних двобоїв в активі збірної України дві срібні нагороди.
    чемпіонат світу бокс
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