Українки Бова і Охота завоювали срібні медалі чемпіонату світу з боксу (відео)
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За результатами фінальних двобоїв в активі збірної України дві срібні нагороди
Лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова, здобула срібну нагороду Чемпіонату світу з боксу серед жінок, який протягом останніх десятьох днів проходив в Індії.
Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
В вирішальному поєдинку змагань Марія Бова поступилася представниці Китаю та посіла почесне друге місце на світовій першості.
Також срібну нагороду здобула Ганна Охота (вагова категорія 48 кг).
У вирішальному поєдинку Ганна одноголосним рішенням суддів поступилася тепер вже шестиразовій чемпіонці світу з Індії – Марі Ком.
Таким чином Ганна Охота стала віце-чемпіонкою світу у найлегшій вазі.
До Вашої уваги пропонується переглянути відео фінальних поєдинків Чемпіонату світу з боксу серед жінок за участю Ганни Охоти (вагова категорія 48 кг) та Марії Бови (вагова категорія 64 кг):
Таки чином, за результатами фінальних двобоїв в активі збірної України дві срібні нагороди.