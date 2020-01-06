Викриття ARD: з 450-ти медалістів чемпіонатів світу і Олімпіад з важкої атлетики половина не перевірялися на допінг



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Німецькі телевізійники стверджують, що допінгові схеми прикривав особисто президент Міжнародної федерації важкої атлетики

Німецький телеканал ARD і відомий журналіст-розслідувач Гайо Зеппельт презентували фільм «Таємний допінг – лорд ліфтерів», пов’язаний з допінгом та фактами корупції у Міжнародній Федерації важкої атлетики (IWF).

Гірше, ніж FIFA

Німецькі документалісти доводять, що в приховуванні фактів вживання заборонених препаратів замішана Угорська національна антидопінгова аґенція (HUNADO), яка протягом багатьох років підтримує IWF. Лікар команди Молдови розповів у таємно записаній розмові, що «чисті» тести можна придбати за $60 на національному рівні та за 200 доларів на міжнародних змаганнях.

Гайо Зеппельт стверджує, що головним творцем корупційно-допінгових схем є Тамаш Аян, 80-річний угорець, який очолює IWF з 1976 року й понині, а до 2010 року був членом Міжнародного олімпійського комітету.

Протягом останніх десятиріч проблема допінгу у важкій атлетиці стала настільки кричущою, що вид спорту погрожували виключити з олімпійської сім’ї. Проте після прийняття IWF нової антидопінгової програми та запровадження нової олімпійської кваліфікаційної системи, яка змушує атлетів проходити суворе тестування, від покарання у МОК відмовилися.

Марк Піт, швейцарський професор кримінального права, який працював над реформами у FIFA після корупційного скандалу у Міжнародній федерації футбольних асоціацій, ознайомившись з висновками ARD, був шокований: «Те, що я побачив тут, здається мені дуже нахабним. Це зухваліше, ніж історія з FIFA».

IWF зареєстрована у Швейцарії, тому пан Піт заявляє, що прокурори будуть зобов'язані розслідувати справу, як тільки їм стане відомо про докази, представлених у документальному фільмі фактів.

Корупція

Президент Німецької федерації важкої атлетики Крістіан Баумґартнер та очільник Європейської федерації важкої атлетики Антоніо Урсо, які програли Аянові під час виборів президента IWF у 2017 році, звинуватили угорця в корупції.

За словами Урсо, частина грошей, які виділяються IWF Міжнародним олімпійським комітетом, не відображаються у фінансовому балансі і постійно переводяться на два рахунки у швейцарському банку. За словами Антоніо, право підпису під цими рахунками має лише одна людина – Аян. При цьому в фільмі наводиться аудіозапис розмови з 2009 року, в якій угорець говорить, що гроші призначені як екстрений резерв для IWF.

Баумґартнер заявляє, що сума «відсутніх» грошей за поверховими підрахунками складає як мінімум, 5,5 мільйонів доларів, але якщо врахувати відсотки від того часу – 7 або 8 мільйонів доларів. Через 10 років Аян сказав, що не знає, куди ділися ці гроші. Коли Баумґартнера запитали, чому кримінальне провадження не порушено, він відповів: «Хороше запитання. Просто у спорті не прийнято відкривати кримінальних справ за такі речі».

При цьому Міжнародний олімпійський комітет, за словами Урсо, від скандалу відмежувався, назвавши це «внутрішньою проблемою IWF». «Це ніби сказати, що я не хочу нести відповідальності, а тому все, що робить IWF – добре. Це анархія, а не демократія».

Принциповість американців

Слідчі ARD також підкреслили очевидну маніпуляцію допінг-пробами спортсменів, коли вони таємно записували розмову з Доріном Бальмусом, лікарем з молдовської команди з важкої атлетики. Бальмус заявив, що молдовські важкоатлети пройшли тестування в HUNADO, «доппельгенери» давали проби сечі замість спортсменів, які повинні пройти тестування, а виплати проводилися тестерам, щоб переконати їх не надто уважно дивитися в паспорти.

Урсо майже десять років тому скаржився на вперту співпрацю IWF з HUNADO в якості тестерів, але при цьому Угорська аґенція проводила 77 відсотків тестів, перевірених командою ARD. Діяльність HUNADO опинилися під підозрою у 2015 році, коли США провели чемпіонат світу з важкої атлетики у Г'юстоні. Тоді Американська антидопінгова аґенція (USADA) взяла контроль над тестуванням, незважаючи на протести Аяана. Перед тим, як оголосити про рекордну кількість позитивних результатів, USADA провела «наземну розвідку» і виявила в помешканнях спортсменів шприци.

В Азербайджану тоді було шість позитивних проб, у Росії – чотири, а загалом через допінг дискваліфікували 26 спортсменів. Кількість позитивних проб у Г'юстоні стала одкровенням для Ганса Гейєра, іншого члена Комісії з чистого спорту IWF, який працює в акредитованій Світовою антидопінговою аґенцією лабораторії в Кельні, котра проводить тести для IWF. Гейєр заявив, що визнав результати Г'юстона «незрозумілими», оскільки зразки деяких спортсменів, які виявилися позитивними, незадовго до того в Кельнській лабораторії були «чистими».

За словами Гейєра, дослідження показали «кілька маніпуляцій», тому довелося проводити перевірку біологічних паспортів та аналіз ДНК, щоб визначити, що деякі зразки сечі надходили з «інших джерел».

За даними розслідування ARD, Молдова, у якої три спортсмени отримали позитивний тест у Г'юстоні, була однією з країн з маніпульованими зразками, взятими угорськими тестерами.

«Як офіцер може не помітити, що сечу підмінили?, - дивується Гейєр в інтерв’ю ARD. – Для нас це поки таємниця, і, можливо, вони самі задіяні».

Шокуюча статистика

Команда ARD вивчила 16 000 допінг-тестів за десятирічний період до 2018 року та виявила, що з 450-ти світових та олімпійських медалістів у той час майже половина не пройшли жодного позазмагального тесту за рік до того, як вони підіймалися на подіум.

Олімпієць з Німеччини Юрґен Шпісс заявив, що виграти медаль у важкій атлетиці практично неможливо, оскільки допінг використовувало занадто багато суперників. «Іноді після змагань ми не можемо повірити, як спокійно й природно деякі спортсмени з країн з допінговими проблемами відкрито говорять про допінг, - сказав Юрґен ARD. – Усе тому, що для них це так само звично, як і для нас те, що ми не вживаємо наркотиків».

У 2013 році з'явилися тотальні викриття, пов’язані з командою Азербайджану. Та незважаючи на те, що 18 спортсменів здали позитивні допінг-проби, 12 з них продовжували змагатися на молодіжних та дорослих чемпіонатах світу, чемпіонатах континенту, літній Універсіаді та Ґран-прі IWF у Баку.

Розмова з Сіріпух Ґульною з Таїланду, яка втратила олімпійську бронзу в 2012 році через вживання допінгу, розкрила масштаби допінгу в Таїланді, який наразі відсторонений від змагань з важкої атлетики через багаторазові порушення.

Ґульной, яка виступала під прізвищем Раттікан у 2012 році, зізналася, що у неї була «щетина як у чоловіка та вуса», бо допінг вона вживала з підліткового віку. «Відповідальні особи не дбали про наше здоров'я», - констатує спортсменка.

Сіріпух стверджує, що допінг був частиною важкої атлетики в Таїланді, і що деякі дівчата почали вживати заборонені препарати 13-річними. Більшість цих препаратів надходили з інших країн.

Реакція IWF

Іnsidethegames після появи фільму надіслав у IWF запит щодо історичних рівнів тестування, про результати HUNADO, ситуацію в Азербайджані в 2013 році та про нібито «відсутні» гроші.

Відповідь була наступною: «IWF зараз перекладає та переглядає телешоу і особливо стурбоване викриттями, які торкаються систематичного вживання допінгу спортсменами-юніорами.

Серед ряду очевидної брехні, необґрунтованих звинувачень та неспростовних чуток, які тягнуться з 2008 року, у програми, здається, є якась свіжа інформація, яка може бути корисною для зусиль IWF у боротьбі за чистоту у важкій атлетиці та захисту чистого спорту.

IWF буде рухатися дуже швидко, щоб якнайшвидше дослідити проблеми, порушені в шоу, і попрохала стенограми та матеріали дослідження. IWF сприймає ці звинувачення дуже серйозно, і, де це доречно, розгляне незалежну сторону допомоги в розслідуванні цих питань».