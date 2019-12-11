У Росії запропонували провести альтернативну Олімпіаду



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Валентина Матвієнко Р-Спорт

Ініціативу з альтернативних Ігр оприлюднила одіозна Валентина Матвієнко

Російські політики прогнозовано істерично сприйняли санкції Всесвітнього антидопінгового агентства за повторне грубе порушення антидопінгових правил.

Одіозна очільниця совєта федерації Валентина Матвієнко, яка 2014 року підтримала збройну агресію проти батьківщини свої батьків, закликала провести альтернативну Олімпіаду.

«Це рішення свідчить про очевидну кризу інститутів світового спорту. Вважаю, що Росія може провести альтернативні Ігри. Так зване розслідування ВАДА базувалося лише на показах колишніх співробітників РУСАДА, які втекли на Захід. Після вимог дворічної давнини Росія вжила всіх заходів, але це не дало результату. Чому саме до Росії такі жорсткі вимоги, адже допінг всі вживають? Для звинувачень у фактах допінгу ледь не на державному рівні немає підстав. У чому причина? В бажанні прибрати конкурентів у боротьбі за медалі?» - передає слова Матвієнко Р-Спорт.

Росію викрили на повторному масовому та підтримуваному державою порушенні антидопінгових правил. При цьому росіяни намагалися фальшувати результати тестів у московській лабораторії. Відтак російський спорт на чотири роки відсторонили від великих міжнародних змагань з Олімпіадами та чемпіонатами світу включно.