Британська олімпійська асоціація: Росія в питаннях допінгу не демонструє каяття



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Г'ю Робертсон вимагає максимального покарання для Росії Team GB

Г'ю Робертсон закликав застосувати до РФ найрішучіші санкції

Голова Британської олімпійської асоціації Г'ю Робертсон закликав застосувати до РФ найрішучіші санкції перед Олімпійськими іграми 2020 року в Токіо.

«Протягом трьох олімпійських циклів поспіль питання системного вживання допінгу російськими спортсменами нависало як темне хмара над усім олімпійським рухом.

Ми підтримуємо максимально можливі санкції, які будуть прийняті проти Росії на Іграх-2020 на Токіо. На Олімпіаді в Пхьончхані в 2018 році спортсмени з Великобританії виступили проти збірної Росії у всіх розуміннях, крім, мабуть, назви їх країни. Цього не повинно повторитися.

Ми стурбовані тим, що навіть після санкцій, які були накладені в Пхьончхані, Росія продовжила маніпулювати даними Московської лабораторії, а разом з ними і спортивними результатами. Вони не проявили ніякого каяття або поваги до олімпійського руху та його спортсменів.

Нарешті, ми хотіли б подякувати WADA за те, що вона привела нас до цього, і, зокрема, за їх наполегливість в отриманні зразків і даних для підтвердження масштабів цієї проблеми», - наводить слова Робертсона Daily Mail.

9 грудня виконавчий комітет WADA прийняв рішення заборонити російським спортсменам брати участь у великих міжнародних спортивних змаганнях протягом чотирьох років, а також позбавити Російську антидопінгову аґенцію (РУСАДА) статусу відповідності міжнародному кодексу.