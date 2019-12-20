Українського важкоатлета Торохтія позбавили золотої медалі Олімпіади-2012



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Український важкоатлет залишився без медалі Олімпіади-2012 The Independent

Повторний тест на допінг українця підтвердив позитивний результат

Міжнародний олімпійський комітет позбавив українського важкоатлета Олексія Торохтія золотої медалі Олімпіади-2012 в Лондоні.

Результат виступу Торохтія в Лондоні анульовано. Він зобов’язаний повернути медаль, диплом та відповідний знак, інформує пресслужба МОК.

У грудні 2018 року Торохтія відсторонили від змагань після перевірки проб з Олімпіади-2012. Нещодавно повторний тест підтвердив наявність у крові спортсмена забороненої речовини.

Нагадаємо, Олексій Торохтій завершив спортивну кар’єру ще на початку весни 2014 року.

У Лондоні 2012 року українець переміг у ваговій категорії до 105 кг.