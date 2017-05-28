Вони себе проявили якнайкраще. Символічна збірна української Прем'єр-ліги першої частини сезону

До Вашої уваги символічна команда з гравців, які найбільше виділялися в осінній частині сезону-2017/18 УПЛ

Спортивна редакція «Главкома» продовжує підбивати підсумки наразі «призупиненої» кампанії під номером 2017/18 у розрізі українського футбольного сезону. Наразі під нашим пильним оком опинилися найкращі футболісти – виконавці, які завдяки тим чи іншим звитягам на зеленому газоні виділялися з-поміж своїх колег у кращу

До Вашої уваги символічна команда з гравців, які найбільше виділялися в осінній частині сезону-2017/18 УПЛ

Спортивна редакція «Главкома» продовжує підбивати підсумки наразі «призупиненої» кампанії під номером 2017/18 у розрізі українського футбольного сезону.

Наразі під нашим пильним оком опинилися найкращі футболісти – виконавці, які завдяки тим чи іншим звитягам на зеленому газоні виділялися з-поміж своїх колег у кращу сторону.

Наша тактична побудова імпровізованої збірної має вигляд з трьох захисників, п’ятьох хавбеків і двох нападників.

Голкіпер. Андрій Лунін (клуб, за який грав у першій частині сезону – «Зоря», вік – 18)

Андрій Лунін. Фото ФК «Зоря»

Найбільш перспективний голкіпер з українським паспортом підкорив чергову віху в своїй кар’єрі, відігравши півроку, в тому числі, вже й на рівні єврокубків. Власне, саме успішна гра на груповому раунді Ліги Європи зробила Луніна ще більш привабливим «лотом» для клубів з провідних європейських першостей. У мадридський «Реал» хлопцю ще, чесно кажучи, зарано, проте сподіватися на «підвищення» у найближчій перспективі Андрій, без сумніву, може…

Центральний захисник. Олександр Сваток («Зоря», 23)

Олександр Сваток. Фото 1927.kiev.ua

Ще один гравець, який зробив собі «стартовий капітал» у складі «Дніпра», й за останні півроку «дослужився» до рівня гравця національної збірної України (щоправда, в складі «синьо-жовтих» Сваток поки не дебютував…). Гол у ворота німецької «Герти» поки, мабуть, є найбільш пам’ятною подією в кар’єрі Олександра, який наразі є одним з тих футболістів, які претендують на звання «найбільш помітний прогрес за півроку».

Центральний захисник. Артем Шабанов («Олімпік», 25)

Артем Шабанов. Фото ФК «Олімпік»

На відміну від Сватка, Шабанов у складі головної команди країни дебютувати вже встиг. Артем поповнив ряди «Олімпіка» лише у липні минулого року, й за цей відносно нетривалий час перетворився не тільки на стабільного футболіста «основи», а й одного з кращих центрбеків вищої ліги нашого футболу. Предметний інтерес провідних клубів країни – логічний підсумок дуже вдалого періоду в кар’єрі Шабанова.

Центральний захисник. Сергій Борзенко («Верес», 31)

Сергій Борзенко. Фото НК «Верес»

У нашій збірній не могло не знайтися місце для представника команди-сенсації першої частини сезону. Капітан «народного клубу» став його провідником – саме впевнені дії Борзенка в обороні дозволили «Вересу» пропустити всього 15 голів (менше одного м’яча в середньому за гру, адже наразі команди провели 19 турів) і несподівано зайняти високу п’яту позицію. Але на цьому вклад Борзенка в успіх клубу з Рівного не закінчується – в його активі ще й два забиті м’ячі.

Правий півзахисник. Марлос («Шахтар», 29)

Марлос. Фото ФК «Шахтар»

Бразильський українець півроку провів на високому рівні, а доказом тому стали 11 голів та шість гольових передач в усіх турнірах з початку сезону. Високий рівень гри Ромеро Бонфіма дозволив його команді не тільки прийти до локального фінішу в межах УПЛ на першій позиції, а й підкорити іншу, ще більш вагому висоту – мова про вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Центральний півзахисник. Олександр Андрієвський («Зоря», 23)

Олександр Андрієвський. Фото ФК «Зоря»

Орендований у київського «Динамо» виконавець став одним з тих, хто зробив значний ривок у своєму розвитку й може націлюватися на подальший прогрес (за умови такого ж старанного відношення до праці над собою…). Наразі Андрієвський є одним з тих досить рідкісних «персонажів» для УПЛ, які вміють однаково успішно діяти як на оборону, так і на атаку.

Центральний півзахисник. Віталій Буяльський («Динамо», 24)

Віталій Буяльський

Ще на початку сезону тренерський штаб найбільш титулованого клубу не тільки України, а й Східної Європи, заявив про надзвичайні здібності Віталія. От тільки розкрити свій потенціал в Буяльського виходить не завжди… І все ж у першій частині сезону Віталій став найкращим на позиції центрального хавбека в «Динамо», забив шість голів на віддав три результативні передачі.

Центральний півзахисник. В’ячеслав Шарпар («Ворскла», 30)

В'ячеслав Шарпар. Фото ФК «Ворскла»

Висока третя позиція полтавського клубу, який несподівано є головним претендентом на «бронзу», багато в чому стала можливою саме завдяки колишньому виконавцю луцької «Волині». Шарпар по-новому розкрився на позиції центрального півзахисника, який діє ближче до атаки, й завдяки відносній свободі дій записав до свого активу чотири голи та три гольові передачі.

Лівий півзахисник. Моха («Олімпік», 24)

Моха. Фото ФК «Олімпік»

Один з трьох легіонерів у нашій імпровізованій команді не дарма нині вважається ще й одним з найбільш «ласих» виконавців для селекціонерів команд з більш сильних, ніж УПЛ, європейських першостей. 11 очок за системою «гол + пас» протягом першої частини сезону говорять самі за себе – марокканець цей відрізок провів на дуже пристойному рівні.

Нападник. Дьйомерсі Мбокані («Динамо», 32)

Дьйомерсі Мбокані

Альянс Хацкевич - Мбокані перед стартом сезону отримав значно більше скептичних оцінок та прогнозів, ніж схвальних відгуків про відновлення співпраці між столичним клубом та нападником. Проте на практиці Дьйомерсі не тільки став лідером колективу, фактично замінивши Андрія Ярмоленка в статусі «вождя» атак команди, а й заслужив високий статус найкращого «наконечника» УПЛ. 11 голів та результативна передача говорять самі за себе краще будь-яких слів…

Нападник. Факундо Феррейра («Шахтар», 26)

Факундо Феррейра. Фото ФК «Шахтар»

Саме аргентинець став найкращим бомбардиром першої частини сезону в УПЛ, записавши у свій актив 13 голів (ще сім результативних ударів Феррейра зробив у інших турнірах). Немає жодних сумніву, що роль Факундо в успіхах «Шахтаря» буде такою ж значною й у другій частині сезону.

Максим Салівон, для «Главкома»