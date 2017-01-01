Найкращим гравцем листопада у Прем'єр-лізі визнали футболіста «Олександрії»

Артем Полярус випередив своїх конкурентів з «Шахтаря», «Динамо», «Зорі» та «Вересу»

За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став форвард «Олександрії». У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у листопаді: 15 тур – Віталій Буяльський («Динамо»), 16 тур – Артем Полярус



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Артем Полярус випередив своїх конкурентів з «Шахтаря», «Динамо», «Зорі» та «Вересу»

За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став форвард «Олександрії».

У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у листопаді: 15 тур – Віталій Буяльський («Динамо»), 16 тур – Артем Полярус («Олександрія»), 17 тур – Марлос («Шахтар»).

А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Василь Кобін («Верес»), Андрій Лунін («Зоря»), Дьйомерсі Мбокані («Динамо»), Олександр Сваток («Зоря»), Фред («Шахтар»).

Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у листопаді, на офіційному сайті УПЛ.

Усього у голосуванні взяло участь близько 3000 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Артем Полярус – 45 % голосів;

Марлос – 25 %;

Василь Кобін – 9 %;

Андрій Лунін – 8 %;

Віталій Буяльський – 6 %;

Дьйомерсі Мбокані – 4 %;

Олександр Сваток – 2 %;

Фред – 1 %.