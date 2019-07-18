  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Статті

    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Ельвіра Растворцева сподівається з часом виступати серед професіоналів - Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Ельвіра Растворцева сподівається з часом виступати серед професіоналів
    Іван Вербицький

    У нас є збірна і навіть свої зірочки

    Він  існує. Наразі не дуже поширений, для обмеженого кола людей, але існує. І поволі розвивається. Мова про український гольф. У нас є національна збірна, яка зараз готується виступити на командному чемпіонаті Європи в Празі. Збірна, яка існує доволі давно – з 1999 року. Українські гольфісти пишаються, що на дебютному для нашої команди чемпіонаті світу вдалося не замкнути таблицю, а посісти передостаннє місце. З того часу українці поволі прогресують і сьогодні вже вважаються міцними середняками європейського гольфу.

    Читайте також

    Наразі в Україні є шість осередків розвитку цього елітного виду спорту – харківський «Superior», київський «Гольфстрім», який квартирується в селі Гавронщина Макарівського району, гольф-клуб «Козин» в однойменному селі поруч зі столицею, львівський «Едем» у селі Стрілки Перемишлянського району і «Гольф-клуб» у Лісниках на Київщині, куди власне й запросила журналістів Федерація цього виду спорту, щоб презентувати себе і своїх спортсменів.

    «Наразі серед нас немає професіоналів, - каже представниця жіночої команди Олена Мовчан. – Я 12 років тому почала займатися гольфом, щоб бути поряд із чоловіком. Ми бізнесмени, постійно в справах. Вільного часу не було, а після того, як чоловік захопився гольфом, взагалі почали відпочивати порізно. Тому довелося адаптовуватися й мені. Тепер бачите, що з того вийшло. Теж граю, потрапила в збірну України. Тепер гольф – наше спільне захоплення».

    Олена бідкається, що за справами має мало часу на тренування. Зазвичай у незмагальний період проводить одне тренування на три тижні. «Найважче, коли проходимо збори, - каже спортсменка. – Прокидаємося о 6:30 ранку, займаємося фітнес-підготовкою, проводимо тренування, снідаємо, знову тренуємося, обідаємо, наступне тренування, потім – теорія. Завершуємо десь о 20:30. Врахуйте, що за тренування ми проходимо пішки близько десяти кілометрів. І так впродовж тижня. Виснажуємося страшенно».

    Ельвіра Растворцева, яка тренується поруч із Оленою Мовчан, привертає до себе увагу не лише тим, що є найбільш юною поміж усіх українських гольфістів. Поверх її ключок – м’які іграшки. Правда, за словами Ельвіри, то далеко не елементи декору, а звичайні, хоча й оригінальні чохли. Ключки б’ються і в побутових умовах до них треба ставитися з великою турботою.

    «Взагалі, якщо ставитися до інвентарю з належною увагою, ключки можуть служити дуже довго, - каже Ельвіра. – Я займаюся професійно, тому мені однієї ключки вистачає роки на три. Аматори користуються значно довше. Взагалі, профі дозволяється одночасно використовувати 14 ключок – від «драйвера», якою м’яч відсилається на дальні дистанції, до ключок, якими м’ячик закочується в лунку зблизька. Це базовий набір. Менше дозволяється, але не більше. Найбільше у гольфістів «айронів» - ключок, якими б’ємо на середні дистанції».

    16-річна Ельвіра – ще школярка. Гольфом вона займається з семи років. Потрапила туди майже випадково, з батьком, який не мав на кого залишити дитину і взяв з собою. «Я потренуюся, а ти подивишся», - казав. Але цікава дівчинка не задовольнилася спогляданням і захотіла вдарити сама. «Тато дозволив, але мені нічого не виходило, - згадує Ельвіра. – Проте я дитина наполеглива, била доти, доки не влучу. Коли ж влучила, хотілося грати ще. Втягнулася і тепер себе без цієї гри не уявляю».

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Хобі майбутніх профі. Який він, український гольф? (фото)
    Іван Вербицький

    «Гольф – дуже своєрідний вид спорту, - каже дівчина. – В ньому важливе терпіння. Як-не-як, на полі ми проводимо по чотири-п’ять годин. Іноді потрапляємо в неймовірні катавасії. Влучаєш у горбок і м’яч відскакує так, що не знаєш, куди його бити – високо не виходить, бо заважає дерево, низом не проб’єш, бо пеньок. За спиною – річка. Акуратно вибити теж не виходить, бо в іншому боці «бункер», перешкода з піском. Нам треба враховувати кожну дрібничку – вітер, позицію, висоту трави. Ця гра вчить правильно мислити. А ще ми мусимо постійно контролювати свої емоції. Нестримана людина невдало проб’є, рознервується, викине ключки в озеро і піде. Не вірите? А такі випадки були. Проте зазвичай гольф впливає на людину ліпше, ніж похід до психолога. Бо залишаючись наодинці з собою і природою, маєш час ретельно обдумувати кожен свій крок і при цьому вчитися».

    Ельвіра відправляє м’яч далеко за сто метрів. Каже, що два з половиною роки тому влучила ударом зі 125-ти метрів безпосередньо в лунку. Швидкість ударів у виконанні дівчат складає у середньому 120 метрів на секунду. Пташки, які літають над газоном, ледве встигають розлітатися.  

    «На щастя, у пташок не влучала. А ось у гольф-кар, який необачно виїжджав на галявину – бувало», - сміється Растворцева.  

    Наразі Ельвіра є дворазовою чемпіонкою України, учасницею чемпіонату Європи. Зрозуміло, що її заняття гольфом оплачують батьки, хоча дівчина мріє заграти на професійному рівні. «То і престижно, і заробити можна непогано, - каже спортсменка. – На професійних турнірах виграші складають від кількох тисяч до кількох мільйонів доларів».   

    Ельвіра Растворцева, Олена Мовчан та інші українські гольфісти щиро вірять, що їх вид спорту стане в Україні масовішим, що сприятиме росту його популярності. Хоча, звісно, задоволення то не з дешевих. Згідно з прейскурантом цін у гольф-клубі Лісників один годинний урок коштує 700 гривень, п’ять занять – 3000 грн., десять – 5000. То для дорослих. Юним спортсменам надається 50-відсоткова знижка. Вигідніше дітям займатися в секціях. Шість двогодинних занять протягом двох тижнів коштують 1000 гривень. Звісно, у вартість не входить оренда чи покупка інвентарю. Це теж додаткові витрати. З огляду на які не варто дивуватися, чому гольф наразі є заняттям для обраних.

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Нестримна Настя і каскадери. Фоторепортаж з-під Києва, зі змагань з кінного спорту


    Читайте також
    спорт гольф Ельвіра Растворцева Олена Мовчан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ