Вінницький атлет встановив рекорд України у вправі «Log-lift»
У Києві відбувся Етап кубку України зі стронгмену.
Під час змагань вінницький атлет Сергій Грачов встановив рекорд України у ваговій категорії до 95 кг у вправі «Log-lift» (Лог-ліфт) зафіксувавши вагу 150 кг.
Нагадаємо, що стронгмен Сергій Грачов в минулому році 30 серпня встановив рекорд України з трак-пулу – протягнув два муніципальних автобуси вагою 22 тони 400 кг на відстань 19 метрів. Зробив він це за 19 секунд
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Сергій Грачов – майстер спорту з важкої атлетики, рекордсмен України зі стронгмену, голова Вінницького обласного осередку федерації стронгмену України.