У листопаді 2025 року окупант Борисов був ліквідований захисниками України

Захисники України знищили російського окупанта Олексія Борисова. Про це повідомляє «Главком».

Олексій Борисов народився 1 травня 1999 року. З дитинства займався спортом: кікбоксингом, карате та хокеєм.

На молодіжному рівні здобув низку нагород з кікбоксингу. Зокрема, ставав переможцем першості Кавказу, дворазовим чемпіоном Росії та бронзовим призером Чемпіонату світу.

Пізніше підписав контракт з Міноборони РФ та долучився до злочинної війни РФ проти України. У листопаді 2025 року окупант Борисов був ліквідований захисниками України. У листопаді 2026 року знищений загарбник був посмертно нагороджений державною нагородою.

Нагадаємо, настоятель храму Георгія Побєдоносця у Воронежі 40-річний Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як Турбобатюшка, потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Воронезькій області.

Священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.