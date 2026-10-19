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РФ вдарила по парку на Харківщині: серед загиблих – троє дітей, багато поранених (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по парку на Харківщині: серед загиблих – троє дітей, багато поранених (оновлено)
Унаслідок російської атаки на Харківщину загинуло немовля
фото: ДСНС Харківщини

Наразі всі екстрені служби працюють на місці удару

Окупанти атакували безпілотником центральний парк Нової Водолаги на Харківщині. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

За даними міністра, через російський удар загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них – семеро дітей.

РФ вдарила по парку на Харківщині: серед загиблих – троє дітей, багато поранених (оновлено) фото 1
РФ вдарила по парку на Харківщині: серед загиблих – троє дітей, багато поранених (оновлено) фото 2

Наразі всі екстрені служби працюють на місці удару, надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

«Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу», – наголосив міністр.

Оновлено о 17:53

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що до 15 людей зросла кількість постраждалих у Новій Водолазі.

«Семеро із них – це діти. Медики всім надають необхідну допомогу. Зокрема, реанімаційні бригади перевозять поранених у лікарні Харкова», – зазначив він.

Оновлено о 18:22

«На жаль, до шести людей зросла кількість жертв російського обстрілу в Новій Нодолазі. Серед загиблих – троє дітей. Висловлюю щирі співчуття родинам», – зауважив Синєгубов.

До слова, 19 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти у Хмельницькому районі. Унаслідок удару значна кількість споживачів залишилася без електропостачання.

До того ж у Рівному російська терористична армія вдарила по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні компанії «БаДМ». 

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Теги: війна Харківщина

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