Україна відкрила союзникам доступ до унікальної бази даних із фронту

Платформа містить понад 5 млн відеозаписів і кадрів бойових дій, які використовуватимуть для навчання штучного інтелекту військових безпілотників

Україна відкрила оборонним компаніям країн-партнерів доступ до унікальної бази бойових даних для розробки та навчання моделей штучного інтелекту. Платформа Avengers Labs містить понад 5 млн анотованих кадрів із фронту, зібраних під час бойових вильотів безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України та публікацію The New York Times.

Першими до проєкту долучаться до 12 британських оборонних компаній. База містить відео та зображення російської військової техніки, артилерії, систем протиповітряної оборони, піхоти, ударних і розвідувальних безпілотників. Більшість матеріалів надходить із безпілотних систем через бойову платформу Delta. Дані постійно оновлюються, а їхній масив використовують для вдосконалення алгоритмів розпізнавання цілей.

Іноземні компанії не отримуватимуть прямого доступу до відеозаписів і не зможуть завантажувати їх. Навчання та тестування моделей відбуватиметься в захищеному середовищі Avengers Labs. Це дасть змогу розробникам перевіряти ефективність своїх алгоритмів на реальних бойових даних без розкриття чутливої інформації.

Британські компанії відбиратимуть у межах спеціального конкурсу. Пріоритетом стане розробка штучного інтелекту для безпілотних систем, здатних працювати в умовах нестабільного зв'язку з оператором або відсутності супутникової навігації.

За умовами співпраці, компанії зможуть навчати свої моделі на українських даних, але мають надати українським військовим ліцензії на програмне забезпечення, яке створять за допомогою платформи.

Наразі Avengers Labs використовують понад 30 українських оборонних компаній. Три розроблені на основі цієї бази продукти вже застосовують на полі бою. За даними Міноборони, система автоматичного виявлення цілей обробляє понад 100 тис. відеопотоків із безпілотників щомісяця.

У Міноборони наголошують, що співпраця із союзниками має прискорити розвиток автономних систем і допомогти швидше впроваджувати нові технології на фронті.