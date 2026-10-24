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13-річна Марія Кочерженко здобула історичну перемогу на європейському Підсумковому турнірі U14

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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13-річна Марія Кочерженко здобула історичну перемогу на європейському Підсумковому турнірі U14
Титул у Монте-Карло став одним із головних досягнень Кочерженко у 2026 році
фото: Instagram Марії Кочерженко

Марія Кочерженко стала першою представницею України, якій вдалося виграти Tennis Europe Junior Masters

13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко стала чемпіонкою Підсумкового турніру Tennis Europe Junior Masters у віковій категорії до 14 років, який проходив на ґрунтових кортах Monte-Carlo Country Club. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Марія Кочерженко стала першою представницею України, якій вдалося виграти Tennis Europe Junior Masters.

Усі результати Марії Кочерженко на Tennis Europe Junior Masters 2026

Груповий етап

  • Марія Кочерженко – Александра Яношкова 6:1, 6:3
  • Марія Кочерженко – Крістіна Нікодимова 6:3, 7:5
  • Марія Кочерженко – Беата Марешова 5:7, 6:3, 3:6

Фінал

  • Марія Кочерженко – Олівія Серена Контічелло 7:6, 6:4

Титул у Монте-Карло став одним із головних досягнень Кочерженко у 2026 році. Протягом сезону українська тенісистка також виграла престижний турнір Super Category у Мілані, стала фіналісткою Вімблдону серед дівчат до 14 років та здобула срібну медаль чемпіонату Європи U14 в одиночному розряді.

Tennis Europe Junior Masters проводиться з 1996 року. Серед колишніх чемпіонів цих змагань – Рафаель Надаль, Кім Клейстерс, Белінда Бенчич та Александер Звєрєв.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: теніс

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