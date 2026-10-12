Костюк поповнила список українських тенісисток із красномовним показником

Друга ракетка України тривалий час перебуває на елітному рівні

Українка Марта Костюк потрапила в елітний клуб вітчизняних тенісисток, яким вдалося провести понад 200 тижнів у першій півсотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Уродженка Києва стала п'ятою українською тенісисткою з подібним досягненням. Вона розпочала 201 тиждень у п'ятдсесятці найкращих у світі. У новій версії класифікації Костюк посідає 10-й рядок.

Лідеркою за перебуванням у першій півсотні рейтингу WTA залишається Еліна Світоліна (624 тижні), яка піднялася на шосте місце в класифікації. Натомість далі йдуть Леся Цуренко (233 тижні) та Даяна Ястремська (232). Найближчий орієнтир Костюк – Альона Бондаренко, яка завершила кар'єру в 2011 році (227 тижнів).

Продовжити серію Костюк зможе завдяки в разі вдалих виступів на Wuhan Open. Українська тенісистка пропустила майже місяць через травму зап'ястя. На китайському «тисячнику» вона стартуватиме з другого кола. Її суперницею буде грекиня Марія Саккарі.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.