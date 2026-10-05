Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці

Вперше в історії дві українки вивйшли до четвертого кола Пекіна

У четвертому раунді Пекіна Україну представлятимуть Дарія Снігур та Еліна Світоліна

Дарія Снігур та Еліна Світолна пробились до 1/8 фіналу пекінського тисячника. Про це повідомляє «Главком».

Єдиною представницею нашої країни, как залишила турнір на третьому колі, стала Даяна Ясстремська, яка не впоралась з австрійкою Сіньєю Краус.

Снігур усвоєму матчі 1/16 фіналу переграла Тайлу Престон з Австрілії (6:1, 6:0), а Ястремська, в свою чергу, здолала Марію Саккарі з Греції (6:4, 7:5).

Суперниці українок у матчах 1/8 фіналу WTA 1000

Дарія Снігур (Україна) – Мірра Андрєєва (нейтральна) – 6 жовтня

Енн Лі (США) – Еліна Світоліна (Україна) – 7 жовтня

Раніше Еліна Світоліна прокоментувала вихід у чвертьфінал China Open.

До слова, тенісистка Марія Тимофєєва, яка нині представляє Узбекистан, лишилася без годинника під час турніру WTA 1000 у Пекіні.