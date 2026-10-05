Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці
У четвертому раунді Пекіна Україну представлятимуть Дарія Снігур та Еліна Світоліна
Дарія Снігур та Еліна Світолна пробились до 1/8 фіналу пекінського тисячника. Про це повідомляє «Главком».
Єдиною представницею нашої країни, как залишила турнір на третьому колі, стала Даяна Ясстремська, яка не впоралась з австрійкою Сіньєю Краус.
Снігур усвоєму матчі 1/16 фіналу переграла Тайлу Престон з Австрілії (6:1, 6:0), а Ястремська, в свою чергу, здолала Марію Саккарі з Греції (6:4, 7:5).
Суперниці українок у матчах 1/8 фіналу WTA 1000
- Дарія Снігур (Україна) – Мірра Андрєєва (нейтральна) – 6 жовтня
- Енн Лі (США) – Еліна Світоліна (Україна) – 7 жовтня
Раніше Еліна Світоліна прокоментувала вихід у чвертьфінал China Open.
До слова, тенісистка Марія Тимофєєва, яка нині представляє Узбекистан, лишилася без годинника під час турніру WTA 1000 у Пекіні.
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