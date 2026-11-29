Український тенісист Олександр Овчаренко здобув перший у кар'єрі одиночний титул ATP Challenger. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі турніру в грецькому Херсоніссосі український тенісист здолав другого сіяного представника ПАР Філіпа Геннінга з рахунком 5:7, 6:3, 6:4.

Для 24-річного українця це був дебютний фінал в одиночному розряді на рівні ATP Challenger.

Успіх у Греції дозволить Овчаренко піднятися в рейтингу ATP на понад 180 позицій. Наступного тижня Овчаренко посідатиме місце в топ-450 рейтингу ATP.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.