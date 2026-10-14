Залишилась лише Світоліна: визначено пари 1/8 фіналу уханьського тисячника

Еліна Світоліна у другому колі здолала Людмилу Самсонову

1/16 фіналу WTA 1000 в Ухані підійшла до кінця. Про це повідомляє «Главком».

З чотирьох українок далі пробилась лише Еліна Світоліна

Результати українських тенісисток у другому колу Уханя

Джаніс Тджен (Індонезія) – Дар'я Снігур – 7:5, 6:3

Іва Йович (США) – Даяна Ястремська – 6:4, 6:1

Марія Саккарі (Греція) – Марта Костюк – 4:6, 6:2, 6:2

Еліна Світоліна – Людмила Самсонова – 6:2, 5:7, 6:2

У третьому колі на Еліну Світоліну чекає зустріч з Го Ханьюй (Китай).

Пари 1/8 фіналу WTA 1000 Ухань

Енн Лі (США) – Джаніс Тджен (Індонезія)

Ешлін Крюгер (США) – Іга Свьонтек (Польша)

Іва Йович (США) – Майя Хвалінська (Польша)

Мія Поганкова (Словаччина) – Марія Саккарі (Греція)

Еліна Світоліна (Україн) – Го Ханьюй (Китай)

Жасмін Паоліні (Італія) – Сонай Картал (Велика Британія)

Кароліна Мухова (Чехія) – Діана Шнайдер [11]

Лейла Фернандес (Канада) – Альона Остапенко (Латвія)

До слова, капітан збірної України Ілля Марченко та тенісистка національної команди Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг 2026.

До слова, тенісистка Аріна Соболенко, відома своєю підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка, поступилась у третьому колі WTA 1000 в Ухані – суперницею білоруської спортсменки була Енн Лі зі США (WTA 31).

Нагадаємо, американські тенісистки Джессіка Пегула та Коко Гофф п’ятий рік поспіль візьмуть участь у WTA Finals.