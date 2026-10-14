Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Еліна Світоліна гарантувала свою участь у Підсумковому чемпіонаті WTA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Еліна Світоліна гарантувала свою участь у Підсумковому чемпіонаті WTA
Еліна Світоліна виступала на Підсумковому турнірі у 2017, 2018 та 2019 роках
фото: Getty Images

Цього сезону WTA Finals уперше відбудеться в Індіан-Веллсі з 7 до 14 листопада

Еліна Світоліна вчетверте в кар’єрі зіграє на Підсумковому чемпіонаті WTA (WTA Finals). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Після сьогоднішньої перемоги над Людмилою Самсоновою (6:2, 5:7, 6:2) в Ухані українська тенісистка гарантувала собі місце у WTA Finals.

Еліна Світоліна виступала на Підсумковому турнірі у 2017, 2018 та 2019 роках, здобувши 10 перемог (три поразки). Вона виграла титул у 2018 році в Сінгапурі та стала фіналісткою у 2019 році, коли змагання переїхали до Шеньчженя.

Цього сезону WTA Finals уперше відбудеться в Індіан-Веллсі з 7 до 14 листопада.

Також Еліна здобула 25-ту перемогу в сезоні у матчах на турнірах WTA 1000 – це її найкращий результат у кар’єрі. Попередній найкращий показник був у 2017 році, коли вона виграла 21 матч.

Наступною суперницею української тенісистки в Ухані стане переможниця матчу Го Ханьюй – Кеті Волинець.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: теніс Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лялька Серени Вільямс повторює її образ з Australian Open 2005
Серена Вільямс отримала власну ляльку Barbie на честь перемоги на Australian Open
10 жовтня, 06:30
Новак Джоковіч не втомлюється переписувати історію змагань
Джоковіч встановив новий віковий рекорд чоловічого тенісу
2 жовтня, 18:58
Американка останній раз виходила на корт 9 вересня
Еммі Наварро у 2025-му році діагностували синдром відносного дефіциту енергії у спорті та хворобу Хашимото
1 жовтня, 12:16
Цього сезону Поліна Скляр дійшла до півфіналу юніорського Вімблдону
«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя
29 вересня, 11:34
Марта Костюк провела пресконференцію у Києві
З ким з іноземних тенісисток товаришує Марта Костюк? Відповідь зірки українського спорту
26 вересня, 11:39
Еліна Світоліна не підтримала заспів Ангеліни Калініної
Світоліна сенсаційно програла матч збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг
24 вересня, 10:35
Якщо Україна вийде у півфіналі, то на неї чекає зустріч з переможцем пари Італія – Китай
Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг
22 вересня, 16:54
Україна посідає 44-те місце у рейтингу націй Кубка Девіса
Стали відомі потенційні суперники збірної України з тенісу у Кубку Девіса
22 вересня, 10:54
Одобасич мав найвищу тренерську категорію A-Level у GPTCA
Тенісна асоціація прокоментувала заяви тренера, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської
15 вересня, 15:43

Теніс

Еліна Світоліна гарантувала свою участь у Підсумковому чемпіонаті WTA
Еліна Світоліна гарантувала свою участь у Підсумковому чемпіонаті WTA
Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пробились до другого кола парного розряду Уханя
Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна пробились до другого кола парного розряду Уханя
Стала відома суперниця Еліни Світоліної у другому колі Уханя
Стала відома суперниця Еліни Світоліної у другому колі Уханя
Марта Костюк сенсаційно вилетіла з тисячника в Ухані
Марта Костюк сенсаційно вилетіла з тисячника в Ухані
Снігур створила сенсацію в Ухані: українка здолала 14-ту ракетку світу
Снігур створила сенсацію в Ухані: українка здолала 14-ту ракетку світу
Міжнародна федерація тенісу ухвалила рішення щодо повернення Росії до командних турнірів
Міжнародна федерація тенісу ухвалила рішення щодо повернення Росії до командних турнірів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
272K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
12 жовтня, 14:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua