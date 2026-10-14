Еліна Світоліна гарантувала свою участь у Підсумковому чемпіонаті WTA

Еліна Світоліна виступала на Підсумковому турнірі у 2017, 2018 та 2019 роках

Цього сезону WTA Finals уперше відбудеться в Індіан-Веллсі з 7 до 14 листопада

Еліна Світоліна вчетверте в кар’єрі зіграє на Підсумковому чемпіонаті WTA (WTA Finals). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Після сьогоднішньої перемоги над Людмилою Самсоновою (6:2, 5:7, 6:2) в Ухані українська тенісистка гарантувала собі місце у WTA Finals.

Еліна Світоліна виступала на Підсумковому турнірі у 2017, 2018 та 2019 роках, здобувши 10 перемог (три поразки). Вона виграла титул у 2018 році в Сінгапурі та стала фіналісткою у 2019 році, коли змагання переїхали до Шеньчженя.

Цього сезону WTA Finals уперше відбудеться в Індіан-Веллсі з 7 до 14 листопада.

Також Еліна здобула 25-ту перемогу в сезоні у матчах на турнірах WTA 1000 – це її найкращий результат у кар’єрі. Попередній найкращий показник був у 2017 році, коли вона виграла 21 матч.

Наступною суперницею української тенісистки в Ухані стане переможниця матчу Го Ханьюй – Кеті Волинець.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.