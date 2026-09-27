Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Калініна поступилась Муховій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Калініна поступилась Муховій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Це було перше очне протистояння українки з Муховою
фото: Instagram Ангеліни Калініної

У другій грі зустрінуться Еліна Світоліна та Лінда Носкова

Ангеліна Калініна поступилась представниці Чехії Кароліні Муховії у першій грі фіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Гра проходить у Шеньчжені, Китай.

Українка поступилась у двох сетах з рахунками 2:6 та 3:6, хоча у обох з них Калініна розпочала з перемог у перших геймах.

У другому матчі зустрінуться Еліна Світоліна та Лінда Носкова. Якщо українка здобуде перемогу, то у фінальній грі зустрінуться при Калініна/Кіченок та Боузкова/Сінякова.

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. Фінал

Україна – Чехія – 0:1

  • Ангеліна Калініна – Кароліна Мухова – 2:6, 3:6

Для збірної України цей фінал КБДК є першим у історії. На шляху до нього синьо-жовті перегрли команди Бельгії та Італії.

Теги: Ангеліна Калініна теніс Кубок Біллі Джин Кінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Стародубцева продовжила мандрівку в Нью-Йорку
Стародубцева приєдналася до інших українок у другому колі US Open
1 вересня, 23:15
Еліна Світоліна дотиснула опонентку з Австралії
Світоліна оформила нервову перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату США
3 вересня, 07:11
Олександра Олійникова залишила US Open після поєдинку другого кола
Олександра Олійникова поступилась Александрі Еалі та залишила US Open
3 вересня, 23:17
Мег Радіс та Одрі Йонгенс опинилися у центрі скандалу 
Організатори US Open пояснили, чому вигнали з турніру відомих інфлюенсерок
5 вересня, 20:37
Сестри Кіченок завершили виступи в Нью-Йорку
Сестри Кіченок вибули в другому колі парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу
7 вересня, 10:29
Карлос Алькарас поступився Бену Шелтону у п'яти сетах
Карлос Алькарас прокоментував виліт з US Open
9 вересня, 18:13
У Соболенко та Портного були тісне спілкування, допоки вона не «відшила» його
«Соболенко для мене померла»: відомий бізнесмен Портной розповів про конфлікт із білорускою
10 вересня, 14:04
Аманда Анісімова регулярно отримує негативні коментарі щодо свого тіла
Фіналістка турнірів Грендслем Анісімова відповіла хейтерам щодо свого радикального схуднення
23 вересня, 22:02
У 1/2 фіналу наші дівчата зіграють з Італією
Визначився суперник України у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
24 вересня, 19:54

Новини

Еліна Світоліна поступилась Лінді Носковій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна поступилась Лінді Носковій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
В УАФ з гумором прокоментували сутичку Циганкова та Собослая
В УАФ з гумором прокоментували сутичку Циганкова та Собослая
У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото)
У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото)
Калініна поступилась Муховій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Калініна поступилась Муховій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Європи з важкої атлетики
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Європи з важкої атлетики
Дежавю з Євро-2024 та ювілейний гол Модрича: результати Ліги націй 2026/2027 за 26 вересня
Дежавю з Євро-2024 та ювілейний гол Модрича: результати Ліги націй 2026/2027 за 26 вересня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua