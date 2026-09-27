Калініна поступилась Муховій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
У другій грі зустрінуться Еліна Світоліна та Лінда Носкова
Ангеліна Калініна поступилась представниці Чехії Кароліні Муховії у першій грі фіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».
Гра проходить у Шеньчжені, Китай.
Українка поступилась у двох сетах з рахунками 2:6 та 3:6, хоча у обох з них Калініна розпочала з перемог у перших геймах.
У другому матчі зустрінуться Еліна Світоліна та Лінда Носкова. Якщо українка здобуде перемогу, то у фінальній грі зустрінуться при Калініна/Кіченок та Боузкова/Сінякова.
Кубок Біллі Джин Кінг 2026. Фінал
Україна – Чехія – 0:1
- Ангеліна Калініна – Кароліна Мухова – 2:6, 3:6
Для збірної України цей фінал КБДК є першим у історії. На шляху до нього синьо-жовті перегрли команди Бельгії та Італії.
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