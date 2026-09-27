Калініна поступилась Муховій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Це було перше очне протистояння українки з Муховою

У другій грі зустрінуться Еліна Світоліна та Лінда Носкова

Ангеліна Калініна поступилась представниці Чехії Кароліні Муховії у першій грі фіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Гра проходить у Шеньчжені, Китай.

Українка поступилась у двох сетах з рахунками 2:6 та 3:6, хоча у обох з них Калініна розпочала з перемог у перших геймах.

У другому матчі зустрінуться Еліна Світоліна та Лінда Носкова. Якщо українка здобуде перемогу, то у фінальній грі зустрінуться при Калініна/Кіченок та Боузкова/Сінякова.

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. Фінал

Україна – Чехія – 0:1

Ангеліна Калініна – Кароліна Мухова – 2:6, 3:6

Для збірної України цей фінал КБДК є першим у історії. На шляху до нього синьо-жовті перегрли команди Бельгії та Італії.